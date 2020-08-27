Любов представляється чимось романтичним і неземним, особливо тим, хто охоплений любовною лихоманкою. Про кохання мріють, про нього складають вірші, пишуть романи, знімають фільми.

Це сильне почуття не могли обійти увагою не тільки поети, але й вчені, які зуміли-таки дати йому цілком зрозуміле пояснення, пише Mixstaff.

Читайте також Чотири вчинки чоловіків, за які жінкам не варто сильно перейматися

10 наукових фактів про любов

Любов діє на мозок приблизно так само, як і кокаїн

Дослідники, які вивчають вплив любові на мозок людини, виявили, що сіра речовина реагує на романтичні почуття, приблизно, як на дозу кокаїну. Іншими словами: коли у вашому животі запурхали метелики, це означає, що мозок вивільнив надзвичайно велику кількість таких хімічних часток як норадреналін, дофамін, адреналін і окситоцин. Основними ефектами всіх цих хімічних речовин є відчуття ейфорії.

Любов викликає фізичне й психічне звикання

Для того, щоб з’ясувати, чи існує реальна відмінність між любов’ю і сексуальним потягом, науковці спостерігали за активністю мозку закоханих і не закоханих, які віддаються еротичним фантазіям. Метою фахівців було з’ясувати, які області мозку відповідають за відчуття в тому й іншому випадку. Вчені виявили, що сексуальний потяг пов’язаний із тими ж областями мозку, які контролюють спрагу і голод, в той час, як любов активізує ділянки мозку, відповідальні за різного роду пристрасті, наркоманію і ейфорію.

Це означає, що любов буквально затягує, як шкідлива звички, керує розумом і тілом, і викликає свого роду "ломку" при розлуці зі предметом романтичної прихильності.

Коли закохані дивляться один одному в очі, частота їхніх серцевих скорочень синхронізується

До такого висновку дійшли дослідники Каліфорнійського університету в Девісі. В експерименті взяли участь пари, яких попросили дивитися в очі один одному протягом трьох хвилин, не відриваючись. Вчені спостерігали за частотою серцевих скорочень закоханих, реєструючи зміни в ритмі серцебиття. Виявилося, що биття сердець двох закоханих синхронізується, при цьому серця жінок мали тенденцію підлаштовуватися під серця чоловіків частіше, ніж навпаки.

Ніхто не знає, чому і як це відбувається, хоча є припущення, що люди в стані закоханості просто відчувають підвищене прагнення емоційно відгукуватися на переживання своїх партнерів.

У мозку закоханого відбувається “коротке замикання”, що не дозволяє критично оцінювати партнера

Мабуть, кожен із нас може пригадати пару закоханих, які, здавалося б, ніяк не можуть бути разом. Однак, попри поради і протести родичів і друзів, пара не розлучається, навіть якщо справа доходить до страшних сварок.

Фахівці вважають, що ділянки мозку, відповідальні за прийняття раціональних рішень у цих випадках обеззброюються особливими хімічними речовинами, що утворюються в результаті цієї любові. В результаті здатність оцінити партнера за соціальною ознакою слабшає.

Таємна любов загострює емоції

Один із найпопулярніших прикладів пристрасної і вічної любові – це історія Ромео і Джульєтти, яким доводилося тримати свої відносини в таємниці через ворожнечу між двома родинами. Дослідники виявили фізіологічний процес, який відбувається в мозку під час таємних відносин: у закоханих в цьому випадку спостерігається підвищення рівня гормону фенілетіламіна.



Таємна любов загострює емоції

Любов має багато спільного з обсессивно-компульсивним розладом

Попри всю приємність любовної ейфорії, її побічні ефекти можуть бути руйнівними. Закоханість сприяє підвищенню рівня кортизолу, який викликає стрес, і зниження серотоніну, який сприяє формуванню почуття загальної задоволеності. Поєднання цих двох побічних ефектів може викликати такі симптоми як обсесивно-компульсивний розлад, який може пояснити випадки незвичайної поведінки закоханих.

Існує хвороба, яка перешкоджає романтичній любові

Клініка Майо описує гіпопітуїтаризм як незвичайний стан, в якому гіпофіз не в змозі виробляти певний тип гормонів. Одним із драматичних результатів цього рідкісного захворювання може стати нездатність відчувати повний спектр відчуттів, властивих романтичній любові.

Хімічні сполуки відповідають за подружню вірність

У людей, які мають активні й довготривалі любовні відносини, вже минув початковий етап романтичної любові, який триває в середньому близько року. На наступному етапі відносин мозок проявляє любов за допомогою нового нейрохімічного профілю. Частиною нового балансу є хімічна речовина під назвою окситоцин, який відповідає за формування довіри між людьми.

Мало того, виявилося, що окситоцин здатний знизити схильність чоловіка до подружньої зради. Чим більше окситоцину в чоловічому організмі, тим більш неохоче чоловіки реагували на недвозначні сигнали від протилежної статі.

Любов – тамує біль

Любов є одним із найбільш недооцінених знеболювальних у світі. У пар, які постійно ходять, обнімаючись, спостерігається значне збільшення в організмі окситоцину, який допомагає тілу полегшити біль, а іноді здатний повністю позбавити від головного болю. Інше дослідження показало, що коли закохані тримаються за руки, рівень болю і стресу у них знижується.

Окрім цього зауважується, що коли є сильний емоційний зв’язок, партнерам навіть не обов’язково перебувати поруч, щоб насолодитися знеболювальною силою чистої любові. Учасникам одного з експериментів просто показували фотографії їхніх коханих. Рівень больових відчуттів у цих людей істотно знизився в порівнянні з контрольною групою, якій ніяких фотографій не показували.

Синдром розбитого серця – реальна хвороба

Небагато життєвих негараздів може зрівнятися з розбитим серцем. Стрес від втрати любові може виявитися настільки сильним, що здатний привести до фізичного пошкодження серця. У той час як більшість людей одужує від синдрому розбитого серця відносно швидко, у тих, хто страждає особливо важкою формою, може спостерігатися ураження серцевих м’язів, яке може бути навіть фатальним.

Симптоми синдрому розбитого серця (біль у грудях, нерівномірне серцебиття і утруднене дихання) нерідко помилково трактують як серцевий напад. Цей синдром може вразити кого завгодно, навіть людину з дуже міцним здоров’ям.