Через карантин багатьом батькам доводиться розважати дітей вдома власними силами. Так, один дідусь з США вирішив побудувати для свого онука американські гірки на задньому дворі будинку. І йому вдалося вразити дитину.

Через пандемію сім’ї не можуть організувати закордонну відпустку, літній табір для дитини чи зводити малечу в розважальний центр. Тому дорослі намагаються створити розваги вдома. До прикладу, дідусь з Вашингтона побудував онукові атракціон, а його мама опублікуала відео з іграми дитини у твіттері.

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Жінка наголосила, що американські гірки її син з дідусем вже тестують. Дідусь збудував гірки з пластикових труб та дерев’яних балок, а для вагонетки використав пластикову дитячу машину.

it’s not done but they having the time of they lives https://t.co/hl5lrg5TSM pic.twitter.com/F8TUnlvJFp — k (@HUNNITBANDBRIA) May 21, 2020



На відео видно, який малюк щасливий від домашніх розваг. Фінальний варіант атракціону просто вражає. А відео мами у твіттері набрало близько 7 мільйонів переглядів, коментатори захоплені інженерськими навичками дідуся.

Цікаво, що після цього ще один тато побудував для дітей на задньому дворі цілу "гору" для катання на лижах, а поруч – імпровізований підйомник. І все для того, щоб його доньки не нудьгували на карантині та змогли провести час на свіжому повітрі.