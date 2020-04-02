Дідусь з внучкою влаштували танці просто на вулиці, дотримуючись дистанції: чарівне відео

Через карантин 6-річна Кіра Нілі не відвідує школу і не відвідує свого дідуся, з яким вона в дуже хороших стосунках. Зараз сім’ї важко через неможливість проводити час разом, оскільки живуть вони через одну вулицю один від одного.

Тому, щоб полегшити біль і отримати фізичні вправи, дід і внучка почали проводити танцювальні змагання, дотримуючись соціальної дистанції.

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Так, на опублікованому відео помітно, що члени родини стоять на різних сторонах дороги на вулиці та діляться улюбленим танцювальним рухом по черзі.

"Кіра так любить свого дідуся, і тепер вони починають щоденні танці, оскільки вірус тримає їх у розлуці", – сказала мама Кіри Шеррі Нілі.

Дивіться відео, як дідусь танцює з внучкою:



І додала, що її татові (дідусю Кіри) незабаром виповниться 81 рік, але вона ніколи не бачила, щоб він танцював.

Окрім того, сім’я може грати з м’ячем через дорогу один до одного в їхньому районі Нешвіл. Також час від часу Кіра малює крейдою малюнки, які зранку оглядають бабуся з дідусем.

"Те, що ми все ще можемо вийти на вулицю і розважатися здалеку, означає для нас багато, і допомагає дати відчути адекватності у такий божевільний час", – додала Шеррі Нілі.