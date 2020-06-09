Діти від 6 до 16 років, які пережили карантин та інші наслідки пандемії COVID-19, утворюють нове покоління – Generation C.

Про це йдеться у звіті компанії SuperAwesome, яка створює цифрові рішення для роботи з дітьми.

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Там наголошують, що у представників покоління C в Америці вже змінилися деякі звички. Зокрема:

На карантині багато дітей прокидаються пізніш е, зазвичай після 11 години ранку.

е, зазвичай після 11 години ранку. Змінилися і харчові звички дітей . Так, у 65% малюків сніданок став більш поживним – домашня їжа замість звичних пластівців або злакових батончиків. Окрім того, діти почали допомагають в готуванні їжі.

. Так, у 65% малюків сніданок став більш поживним – домашня їжа замість звичних пластівців або злакових батончиків. Окрім того, діти почали допомагають в готуванні їжі. Змінилися і методи навчання, тепер школярам частіше допомагають батьки . У дітей з’явилося більше перерв та короткі сеанси ігор.

. У дітей з’явилося більше перерв та короткі сеанси ігор. Обід, який батьки часто давали з собою, тепер став повноцінним прийомом їжі.

Діти частіше допомагають по дому.

На жаль, більше дітей дивляться в екран смартфону перед сном. Та й телевізор став центром розваг для всієї родини.

Окрім того, через пандемію покоління C відтепер більше уваги приділяє гігієні, сім'ї, електронній комерції, відповідальності та взаємодії в ігрових середовищах.

До чого готується покоління С далі:

– Сім'ї готуються до другого етапу самоізоляції.

– Дітям буде складно повернутися в звичну школу з "нормальним" розкладом.

– Готування стане полем для творчості у безлічі дітей.

– Батьки будуть більше часу проводити вдома.

– Знову виникне обговорення, скільки сну потрібно дітям, і чи варто їм лягати спати пізніше.