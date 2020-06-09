Дітей, які пережили карантин та пандемію COVID-19, вже називають "поколінням C"
Діти від 6 до 16 років, які пережили карантин та інші наслідки пандемії COVID-19, утворюють нове покоління – Generation C.
Про це йдеться у звіті компанії SuperAwesome, яка створює цифрові рішення для роботи з дітьми.
Цікаво! 18 фотографій батьків, які намагаються працювати з дому разом із дітьми: кумедні світлини
Там наголошують, що у представників покоління C в Америці вже змінилися деякі звички. Зокрема:
- На карантині багато дітей прокидаються пізніше, зазвичай після 11 години ранку.
- Змінилися і харчові звички дітей. Так, у 65% малюків сніданок став більш поживним – домашня їжа замість звичних пластівців або злакових батончиків. Окрім того, діти почали допомагають в готуванні їжі.
- Змінилися і методи навчання, тепер школярам частіше допомагають батьки. У дітей з’явилося більше перерв та короткі сеанси ігор.
- Обід, який батьки часто давали з собою, тепер став повноцінним прийомом їжі.
- Діти частіше допомагають по дому.
- На жаль, більше дітей дивляться в екран смартфону перед сном. Та й телевізор став центром розваг для всієї родини.
Окрім того, через пандемію покоління C відтепер більше уваги приділяє гігієні, сім'ї, електронній комерції, відповідальності та взаємодії в ігрових середовищах.
До чого готується покоління С далі:
– Сім'ї готуються до другого етапу самоізоляції.
– Дітям буде складно повернутися в звичну школу з "нормальним" розкладом.
– Готування стане полем для творчості у безлічі дітей.
– Батьки будуть більше часу проводити вдома.
– Знову виникне обговорення, скільки сну потрібно дітям, і чи варто їм лягати спати пізніше.