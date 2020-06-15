Маленькій дитині важливо мати людину, якій вона може довіряти і навіть залежати від нього. Тому, як показують дослідження вчених з США, дошкільнята, які мають погані стосунки зі своїми матерями, як правило, розвивають прив’язуються або мають залежні стосунки зі своїми вчителями.

Крім того, дослідники кажуть, що діти, які менше спілкуються з батьками, стають тривожними, закритими і сором’язливими в початковій школі, передає видання Studyfinds.

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Хоча деякі психологи запевняють, що досить міцний зв’язок дитини з учителем з раннього віку може допомогти малечі уникнути надто тривожних чи сором'язливих рис у підлітковому віці.

Так, за словами дослідниці Робін Нойгаус, дослідження доводить, що вчителі та вихователі можуть відігравати ключову роль для дітей. "Будучи добрим, прихильним і заохочуючи дітей вчитися, вчителі можуть допомогти малечі побороти тривогу в початковій школі", – додає вона.

Відомо, що у дослідженні вчені оцінювали прихильність матері та дитини. Ці самі елементи також вимірювались між дітьми та їх вчителями. Спочатку досліджували дітей у віці 3 років, потім у 4,5 роки, а після цього, коли діти були у першому, третьому та п’ятому класах.

Тому батьки повинні виявляти більше прихильності до своєї дитини, турбуватися про неї та завжди підтримувати.