Діти, яких жінка всиновила в різний час, виявилися біологічними родичами: мила історія

У світі є безліч історій, коли сім’ї випадковим чином з’єднуються. Так, нещодавно американка Кеті Пейдж всиновила двох дітей та згодом дізналася, що вони є рідними братом і сестрою.

Чому Кеті вирішила всиновити дітей? Розлучення змінило багато її життєвих планів. Пейдж спочатку почала допомагати дітям з дитбудинку знайти тимчасово люблячий прийомний будинок, пише видання Motherly.

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Так, у 2016 році жінка вирішила і собі спробувати та почала виховувати новонародженого хлопчика, якого залишили в місцевій лікарні. Вона полюбила цього хлопчика та назвала його Грейсоном, і була вражена, коли їй – одинокій мамі – дозволили всиновити його через 11 місяців.

Через два тижні після того, як Грейсон був офіційно усиновлений, Пейдж зателефонували і розповіли про дівчинку, яка потребувала невідкладної допомоги. Жінка зворушена історією дитини, взяла на виховання її теж.



Вже з часом Пейдж почала помічати, що у двох немовлят багато подібних особливостей, але в документах на папері не було вказано, що немовлята – біологічні родичі. Але помічаючи все більше доказів, Кеті вирішила провести для дітей ДНК-тест і в 2018 році Грейсона і Ханну офіційно визнали братом і сестрою після того, як Пейдж теж дозволили всиновити дівчинку.

"Я взяла Ханну і не мала уявлення, як я буду доглядати за нею. Я навіть не знала, що робити, але в мене все вийшло", – розповіла жінка.



Пейдж сподівається, що більше людей зможе усвідомити, що одинокі люди можуть виховувати дітей і усиновлювати малечу, адже так багато дітей потребують прийомної допомоги.

Зазначимо, що у Сполучених Штатах проживає близько 400 тисяч дітей, які перебувають на прийомній допомозі, і приблизно чверть цих дітей потребують усиновителів.