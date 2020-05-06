Діти через карантин не змогли полетіти додому літаком, тому їм довелося пливти океаном: фото

Через запроваджений карантин та скасовані авіарейси підлітки з Нідерландів не могли повернутися додому на літаку. Але вони вирішили не здаватися та наважилися пливти з круїзу на яхті через Атлантичний океан.

Попри зміну планів, школярі продовжили насолоджуватися подорожжю, робити уроки та прокачувати свої навички адаптації, пише видання Stripes.

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Коли світ охопила епідемія COVID-19, 25 школярів з Нідерландів, які вирушили в освітній круїз на яхті, залишилися у Карибському морі. За первинним планом дій, діти повинні були досягти Куби, сісти там на літак і полетіти додому. Але не всі пішло за планом.

Чому підлітки відправилися в освітній круїз? Експедиція на яхті Wylde Swan була створена для дітей, аби вони накопичили достатньо знань, щоб керувати судном самостійно.



Підлітки вчилися виживати в морських умовах / Фото Stripes

Зазначимо, що у подорожі підлітків супроводжували лише троє вчителів, які стежили за навчанням дітей, і 12 членів екіпажу.

Проте через карантин підлітки не могли літаком повернутися додому після круїзу через запобіжні заходи проти коронавірусу. Тому вони повинні були екстрено змінити маршрут. Таке рішення прийняв директор компанії Крістоф Мейер, порадившись зі своїм штабом.

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Як на таку новину відреагували батьки? За словами Мейєра, батьки школярів на цю новину відреагували з полегшенням, бо дізналися, що діти все таки повернуться додому. До того ж, на яхті не було заражених COVID-19.

Тим часом самі діти зовсім не втрачають бойовий дух. Вони спочатку називали себе "Піратами Карибського моря", а тепер найменування їх команди – "Воїни океану".



Нідерландські підлітки на яхті / Фото Stripes

Що чекало на школярів в океані? Підлітки зустрічали небезпеки на дорозі. До прикладу, судно робило зупинку на Азорських островах, щоб поповнити запаси продуктів, пропливаючи біля Бермудського трикутника. Але, на щастя, все обійшлося і ніхто не зник.

"Цим дітям довелося звикати до величезних змін. Вони вирушили з Нідерландів у Карибське море, щоб зайнятися вітрильним спортом. Це вже незвично, а потім їм ще й довелося міняти усю програму і перетинати океан. Вони найбільш адаптовані діти 2020 року", – сказав Мейєр.



Підлітки щасливі, що повернулися додому /Фото Stripes