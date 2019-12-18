Сім'я із США робить божевільні фото на різдвяних листівках для родини

Родина із штату Північної Кароліни вирішила створити незвичні різдвяні листівки, у яких вони показують божевільний ритм у вихованні дітей. Подружжя робить це вже 6 років і така ідея щороку лише набирає популярності. Проте від деяких світлин ледь не зупиняється серце.

"Коли ми вперше спробували зробити традиційну фотографію різдвяної листівки, вона в нас не вийшла, бо дитина весь час плакала, було вітряно, освітлення постійно змінювалося, або хтось моргнув тощо", – сказав Джонатан Стенлі виданню Bored Panda.

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Чоловік з дружиною так сильно сміялися з тих "поганих" фотографій, що вирішили просто надіслати їх такими, якими вони були, і їхній родині це сподобалося.



Пара робить кумедні фото до Різдва

Подружжя зізналося, що з того часу вони почали продовжувати таку традицію – замість того, щоб намагатися надсилати ідеальні листівки, вони надсилають щось, що показує хаос батьківства.



Діти "зрізають" ялинку на різдвяній світлині

Вони розповіли, що більшість сцен знімаються практично, аби мінімізувати використання фотошопу і отримати кращі результати. "Моя мета полягає в тому, щоб зробити ці листівки достатньо реальними, щоб люди сумнівались у тому, що ми їх дофотошопили", – сказав Джонатан.



Діти вилізли на дах, батьки – в паніці

Як наголошують батьки, найважче – це змусити дітей стояти в потрібному місці і зайняти правильну позу – особливо, коли діти були молодшими. "Простіше сказати, ніж зробити, адже інколи наші двоє хлопців просто можуть бігати близько години. Тоді ми знімаємо кожного малюка окремо, а потім "зшиваємо" все разом", – додав чоловік.



Діти керують машиною на різдвяній листівці

Їх родичі вже настільки звикли до таких божевільних фото, що, напевно, не захочуть повертатися до звичайної картинки. Цікаво, що подружжя має також сімейний Youtube-канал, на якому є відео на веселі теми.



Діти розважаються на Різдво