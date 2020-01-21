Діти працюючих мам не менше щасливі, ніж діти мам-домогосподарок: дослідження

Часто жінки, які почали працювати після декрету, мучаться почуттям провини, що їхні діти не будуть такі щасливі, як малюки тих батьків, що сидять вдома. Проте вчені з Школи Бізнесу Гарвардського Університету довели, що діяльність матерів не впливає на рівень щастя її дітей.

Більше того, за результатами дослідження, працюючі матері подають дітям хороший приклад.

Цікаво! Рейтинг найкращих країн для сімей з дітьми: яке місце посіла Україна

Адже їх доньки та сини з ранніх років спостерігають за тим, як матері поєднують роботу, батьківство та розподіляють домашні справи з татусями. Тому вони навчаються організовувати власне життя в майбутньому.

А дівчатка, які регулярно бачать перед очима приклад працюючої матері, в майбутньому отримують кращу освіту і займають керівні посади частіше, ніж діти мам-домогосподарок.

Натомість сини матерів, які мають роботу, розуміють, що хатні обов’язки потрібно розподіляти порівну, вони виростають з більш гнучкими поглядами на гендерні ролі. Також сини працюючих мам схильні проводити більше часу з сім’єю.

Тож, неважливо, що обере мама – вийти на роботу й побудувати кар’єру чи бути вдома – діти запам’ятають хороші моменти, які ви проведете разом.