Діти розлученої пари мають більший ризик набрати зайву вагу

Діти, батьки яких розлучилися, більше схильні до того, щоб набирати зайву вагу. Найбільше цей ефект помітний у тих випадках, коли на момент розлучення малюкові було менше шести років.

Це з'ясували вчені Лондонської школи економіки та політичних наук, проаналізувавши дані про майже 8 тисяч дітей, які з’явилися на світ у 2000-2002 роках.

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Взагалі причин, через які діти набирають зайву вагу, є багато: як економічних, так і психологічних.

Чому діти набирають вагу через розлучення батьків:

у батьків і дітей з’являються емоційні проблеми, через які вони їдять забагато солодкої та жирної їжі;

батькам доводиться більше працювати, і на приготування корисної їжі залишається менше часу;

у батьків залишається менше часу й енергії на те, щоб прищеплювати дітям здорові звички харчування;

брак грошей на свіжі фрукти та овочі у розлучених родинах.