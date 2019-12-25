Діти розлученої пари мають більший ризик набрати зайву вагу
Діти, батьки яких розлучилися, більше схильні до того, щоб набирати зайву вагу. Найбільше цей ефект помітний у тих випадках, коли на момент розлучення малюкові було менше шести років.
Це з'ясували вчені Лондонської школи економіки та політичних наук, проаналізувавши дані про майже 8 тисяч дітей, які з’явилися на світ у 2000-2002 роках.
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Взагалі причин, через які діти набирають зайву вагу, є багато: як економічних, так і психологічних.
Чому діти набирають вагу через розлучення батьків:
- у батьків і дітей з’являються емоційні проблеми, через які вони їдять забагато солодкої та жирної їжі;
- батькам доводиться більше працювати, і на приготування корисної їжі залишається менше часу;
- у батьків залишається менше часу й енергії на те, щоб прищеплювати дітям здорові звички харчування;
- брак грошей на свіжі фрукти та овочі у розлучених родинах.
Через це варто приділяти більше уваги здоровому харчуванню дитини у випадку розлучення. "Своєчасне втручання допоможе запобігти або принаймні послабити процес, який призводить до ожиріння у дітей", – пишуть дослідники.