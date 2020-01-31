Діти розповіли, чому вони прогулюють школу

Батьки неодноразово чули від своїх дітей прохання залишитися вдома і не йти до школи. А все тому що малеча просто не має бажання переступати поріг свого освітнього закладу і цьому є кілька причин.

Дитяча психологиня Валентина Волчан провела дослідження і дізналась, чому українські школярі не виявляють бажання відвідувати уроки, передає видання "Все освіта".

До теми! Психологи відповіли, який метод найкраще мотивує дітей до навчання

Дехто може вважати, що це через лінь. Але, за словами експертів, саме лінь – це та ж захисна функція нашого організму, яка запобігає перенапруженню та стресу. "Якщо дитина повсякчас виконує дію, що приносить їй більше негативних емоцій ніж позитивних, вона буде шукати будь-яку причину, щоб цієї дії уникнути", – розповіла психологиня.

Валентина Волчан провела опитування серед дітей, аби дізнатися, чому вони не ходять до школи і отримала досить промовисті відповіді.

Згідно з результатами дослідження, для більшості дітей школа – "це місце, де їм неприємно, а часом і небезпечно, де їх принижують, де вони безглуздо витрачають свій час, де вони нікого не цікавлять як особистості". Тому ідею прогуляти уроки школярі сприймають як вихід із ситуації.

Серед основних причин пропуску діти називають різне:

занадто рано;

відчуття холоду чи спеки;

лінь;

страшно (булінг, приниження, покарання);

неприємні вчителі/однокласники;

неприємна атмосфера;

несправедливість;

нудно/нецікаво;

нічого нового/корисного;

безглуздо;

тиск він інших;

відсутність вибору;

школа байдужа до дітей і їх успіхів;

заважає розвивати свій потенціал.

Зазначимо, що у досліджені взяли участь діти різного віку, з різних родин та шкіл. За деякими даними кількість учнів дистанційних шкіл збільшується вдвічі щороку.