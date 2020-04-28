Діти влаштували батькам оригінальне весілля в саду, яке мали скасувати через карантин: фото

36-річна Кім Джеррард і 42-річний Марк Тоот були змушена скасувати весілля через запроваджений карантин у зв’язку з коронавірусом. Проте їхні діти вирішили здійснити мрію дорослих та влаштувати для них незабутнє свято. Син навіть взяв на себе роль укладача шлюбу та проголосив їх чоловіком та дружиною.

Пара вже понад десять років живе разом і планувала одружитися 9 квітня 2020 року, але через карантин у Великій Британії їх урочистий захід опинився під загрозою, пише Daily Mall. Тоді на допомогу закоханим прийшли їхні діти: 10-річний син Луї та 8-річна донька Рубі.

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Діти вигадали оригінальний спосіб, як врятувати ситуацію і підняти настрій не лише собі, але й дорослим.

10-річний син Луї, який взяв на себе обов'язок реєстратора шлюбів, одягнув найкращий шкільний костюм. А його молодша сестра Рубі вигадала для себе образ весільного фотографа і теж обрала для себе найгарнішу сукню для цієї події.



Мама з дітьми на весіллі, яке малеча організувала / Фото Daily Mall

Все підготувавши, діти прикрасили сад, розташований у дворі їхнього будинку. Вони накрили стіл та прикрасили стільці для гостей (роль яких зіграли м'які іграшки). Закінчивши з приготуваннями, брат із сестрою розбудили батьків.

Дорослі слухняно виконали усі прохання дітей: мама одягла весільну сукню, а тато – найкращий костюм. Потім дітлахи вивели Кім і Марка у сад, де син почав читати заздалегідь підготований текст. Наприкінці урочистої промови хлопчик вимовив: "Тепер Ви можете поцілувати наречену! Оголошую вас чоловіком і дружиною!".



Син оголосив батьків чоловіком та дружиною / Фото Daily Mall

Поки батьки скріплювали поцілунком зв'язки шлюбу, 8-річна донька Рубі зробила багато фотографій, які багато років зберігатимуть спогади про цей незвичайний, але чудовий день.