Діти, які пізно лягають спати, можуть мати схильність до ожиріння: дослідження

Шведські вчені знайшли зв’язок між сном дітей до 6 років та ризиками їхнього ожиріння. Так, у малюків, які зазвичай засинали пізніше 21 години вечора, талія була ширшою і вони мали більший індекс маси тіла.

Дослідження провів лікар Клод Маркус з Каролінського інституту Швеції. Його він опублікував в журналі Pediatrics, пише CNN.

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"Моя особиста гіпотеза полягає у тому, що, скоріш за все, цей показник залежить від нерегулярного режиму життя", – сказав автор дослідження Клод Маркус.

У дослідженні йдеться про те, що батькам не варто змушувати своїх дітей лягати спати раніше, а краще пильно стежити за їхнім режимом вживання їжі та сном. "Ми можемо бачити лише асоціацію. Якщо ви покладете своїх дітей спати раніше, чи це щось змінить? Цього ми точно не знаємо", — додав вчений.



Слідкуйте за режимом сну дитини / Фото Unsplash

Також в дослідженні зазначається, що діти, батьки яких мають зайву вагу, спали так само, як і їхні однолітки, але нерегулярний сон може впливати на ризики розвитку ожиріння у всієї сім'ї.

Як проводили дослідження? У дослідженні взяли участь 107 дітей зі Швеції, з яких 64 мали батьків, що мали проблеми із зайвою вагою. Вчені слідкували за вагою дітей, їхнім ростом і окружністю талії у віці від 1 до 6 років. Сон вимірювали за допомогою трекера протягом тижня один раз на рік.