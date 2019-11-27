Діти з синдромом Дауна стали героями рекламної кампанії: неймовірні фото

Головною ідеєю рекламної кампанії було гасло: "Всі прекрасні, незалежно від того, ким вони народилися". Для казкової фотосесії обрали дітей з синдромом Дауна. Їх одягнули в персонажів з фільмів Disney, зокрема, "Русалоньки", "Короля лева", "Мауглі" та інших.

Так, фотограф з Британії Ніколь Перкінс поділилася зі світом своєю дивовижною рекламною кампанією, де у фотосесії взяли участь діти, які страждають синдромом Дауна, передає Bored Panda.

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"Я створила проєкт "Вниз з Діснеєм" і він викликав велику зацікавленість у всьому світі. Сподіваюся, що це допоможе батькам таких дітей", – сказала Перкінс.



Діти з синдромом Дауна у рекламній кампанії

Фотографиня хотіла привернути увагу до дітей з синдромом Дауна, а також показати, що красу можна знайти скрізь. ЇЇ також приємно вразила реакція людей на її проєкт. "Реакція була дивовижною. Я ніколи не уявляла, що буду такою популярною, мої фотографії стали вірусними", – додала Ніколь.

Що таке синдром Дауна? Це патологія генів людини, яка змінює моторику, фізичний вигляд і здоров’я людини, може впливати на розумові здібності. Всього одна додаткова 21 хромосома робить цих людей дещо іншими, але аж ніяк не гіршими.



Причини патології досі невідомі. Синдром Дауна притаманний людям у всіх регіонах світу усіх рас. Кожне 700 немовля у світі народжується з синдромом Дауна. Нижче перегляньте фото з рекламної компанії, для якої знялися діти з синдромом Дауна.

Ніколь Перкінс радить іншим фотографам публічно показувати свої роботи або робити проєкти, які виходять за рамки.