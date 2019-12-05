Фотографиня Дані Лі вигадала кумедний спосіб, як записати перший рік своєї дитини. Вона щомісяця фотографувала свого маленького Лоренцо на фоні відповідної кількості шматочків піци, аби зафіксувати, наскільки він виріс.

Фото Дені опублікувала у соціальній мережі Facebook. Ідея виникла після того, як бабуся хлопчика сказала, що "дитяча фотосесія має бути такою ж італійською, як і його ім'я".

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"Я знала, як повинна виглядати ця фотосесія. І хоча у нас є улюблена піца, я розуміла, що нам доведеться змінювати її кожного місяця для нового фото. Ми замовляли ті піци, які подобалися нашому 3-річний сину Чарлі (брату Лоренцо)", – розповіла мама.

Як росте хлопчик протягом року: фото з піцею



Перший місяць хлопчика



Другий місяць хлопчика



Третій місяць хлопчика



Четвертий місяць хлопчика



П'ятий місяць хлопчика



Шостий місяць хлопчика



Сьомий місяць хлопчика



Восьмий місяць хлопчика



Дев'ятий місяць хлопчика



Десятий місяць хлопчика



Одинадцятий місяць хлопчика



Дванадцятий місяць хлопчика