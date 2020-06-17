Вдома дитина може поводитися цілком нормально і спокійно, але в школі постійно бешкетувати. І це означає, що в дитини вже сформувалася погана репутація в школі, якої треба позбуватися. Як можуть допомогти батьки?

Психоаналітикиня Марина Бабушкіна розповіла виданню Освіторія, що якщо дитина має припущення щодо себе від інших людей, то вона підсвідомо так і поводитиметься, аби підтвердити це.

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Тож, якщо у вчителів негативні очікування щодо дитини, якщо в неї погана репутація, то її завжди робитимуть винною у будь-якому конфлікті. Але батькам тут не варто стояти осторонь.

Що робити, якщо у вашої дитини погана репутація в школі

Не виступайте проти дитини

Вчителі можуть постійно скаржитися на дитину, щоб цим хоч якось впливати на неї, тому тат і мам викликають у школу, аби ті посварили дитину. Натомість батьки можуть справді нагримати на малечу у присутності вчителя.

Давайте шанс на помилку

Якщо дитина влаштувала бійку в школі і розлючені батьки ображеної малечі та педагоги почали називати ваше чадо хуліганом, то це ще не означає, що ваш син чи донька раптом стали агресивними. Адже такі поодинокі випадки не варто сприймати як якусь тенденцію. Ви спочатку маєте розібратися у всьому і проаналізувати ситуацію.



Спочатку спробуйте поговорити з дитиною / Фото Alev

Які питання варто з’ясувати:

Що спровокувало бійку?

Чи робила ваша дитина спроби вирішити конфлікт вже не раз і щось стало останньою краплею?

Чому виник конфлікт? (Наприклад, щось не поділили або дитина відстоювала якісь ціннісні переконання).

Будьте готові діяти

Якщо щось стається, бажання розібратися у справі має бути чесним, якою б не була правда. Виправдовувати сина чи доньку – не найкраща тактика. Треба зрозуміти, що сталося насправді, у чому полягає проблема і наскільки її прояви регулярні.

Якщо дитина час від часу б’є однолітків і виявляє агресію, то на це не можна просто закрити очі. Треба звернутися до психолога, самим порадитися з експертами щодо вашого стилю виховання. Якщо у класі є прояви булінгу чи хронічний конфлікт, все це доведеться вирішувати.

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Але, можливо, ваша активність допоможе повернути дитині гарну репутацію, і усвідомити, що проблема не у ній. І вчителі, і дитина по-іншому поставляться до ваших спроб все з’ясувати, якщо буде очевидно, що ви готові працювати над цим.

Не звинувачуйте та не засуджуйте

Перш за все, варто відверто та спокійно поговорити з дитиною. Найчастіше підлітки не діляться інформацією, бо бояться засуджень та критики.

Якщо ж дитина завжди відповідає: "просто побилися", то не примушуйте її говорити, а краще розмірковуйте вголос та пропонуйте варіанти розвитку подій. Ймовірно, ваш підліток підкаже, який з них правильний, та втягнеться у розмову.



Розмова з підлітком може не скластися, запитуйте обережно / Фото СТБ

Не конфліктуйте у школі

Ви можете дати знати, що розумієте свої права та дитини. Але не варто конфліктувати, сваритися, звинувачувати педагогів, навіть якщо вони натякають, що ви – погані батьки. Взаємний негатив цій ситуації не допоможе, адже тоді погана репутація буде у вас. Ввічливість та коректність – це єдиний спосіб поспілкуватися та розібратися.

Будуйте позитивну репутацію

Якщо у дитини вже склалася погана репутація, то не потрібно виправдовуватися, краще допоможіть їй будувати позитивну репутацію. Наприклад, під час спілкування з учителем повідомляйте все, що йде на користь репутації дитини. Скажімо, вона допомагає вдома, має успіхи у якійсь студії чи хобі, виявляє таланти у заняттях творчістю вдома тощо.

І обов’язково вчіть дитину ділитися успіхами у школі. Кажіть вашій малечі, що вірити в неї, акцентуйте увагу на її досягненнях, заохочуйте.