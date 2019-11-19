Дитячі істерики: як з ними впоратися та що не можна говорити дитині

Якщо дітям щось не подобається, вони починають влаштовувати істерики: верещать, тупають ніжками чи розмахують руками. Тоді настрій псується і у вас. Але у будь-якому випадку батьки повинні думати про те, що говорять своїй дитині, адже це загрожує наслідками для його психіки.

Звичайно, можна навчити дитину поводитись по-іншому, але для початку потрібно зрозуміти, чому саме дитина влаштовує істерики. Як батькам заспокоїти дитячі істерики – розповіла психологиня Світлана Ройз у Facebook.

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Причини дитячих істерик. По-перше, малі діти ще не вміють контролювати свої емоції. Тому нерідко саме через це і трапляються дитячі істерики. Але є й інші причини. З віком дитини батьки вже менше їй догоджають – раніше вони задовольняли її бажання, а тепер очікують, щоб дитина слухалася їх. Через це малюк може протестувати – скажімо, влаштовувати істерику.



Діти часто влаштовують батькам істерики

Що робити батькам під час дитячих істерик

Будьте проникливі. Ваша дитина — це не маленький дорослий. Тому спробуйте подивитися на ситуацію очима своєї дитини.

Зберігайте спокій. Коли у вашого синочка чи донечки істерика, не давайте волю своїм емоціям. Ваше роздратування не вирішить проблеми.

Будьте непохитні. Якщо ви піддастеся вимогам дитини, то наступного разу вона, найімовірніше, знову влаштує істерику, аби домогтися свого. Дайте дитині зрозуміти, що ваше "ні" означає "ні".

Виявляйте терпеливість. Істерики не припиняться за один день, особливо якщо дитина колись побачила, що своєю поведінкою може змусити вас піти їй на поступки. Проте, якщо ви правильно реагуватимете, то істерики траплятимуться рідше, а згодом дитина взагалі перестане їх влаштовувати.

Корисна порада! Коли починається істерика, обійміть дитину (якщо можливо) і постарайтесь стримувати її рухи, не завдаючи їй болю. Не кричіть на дитину. Просто почекайте, поки її емоції вщухнуть. Зрештою, дитина зрозуміє, що своєю істерикою нічого не досягла.



Обіймайте дітей, коли в них істерика

Як реагувати на дитячі істерики в магазині

Батьки мають бути готові до того, що дитина всіляко випробовуватиме їхнє терпіння та домагатиметься свого через істерики, наприклад, в магазині. Як на них реагувати?

• Сказати: пограй 2 хвилини, коли продзвонить будильник – ти почуєш сигнал (для супергероїв) – переходити до наступного завдання.

• Давай, хто швидше добіжить до виходу.

• Як думаєш, скільки кроків велетнів чи гномів до виходу з магазина.

• Взяти на руки і винести з магазину.

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• Сказати чесно: я дуже втомилася, а мені ще дуже багато потрібно встигнути. Допоможи мені, будь ласка, давай разом зробимо.

• Коли ми йтимемо додому, давай рахувати жовті машини (каштани, заглядати в вітрини тощо).

• Давай, як жабки, переміщатися стрибками.



Забавляйте дітей під час істерик або пообіцяйте пограти з ними вдома

Якими фразами можна заспокоїти дитину

"Я тебе люблю! Тихіше, усе гаразд!". "Я розумію, що ти зараз нервуєш, гніваєшся, то спробуй вимовитися словами. Що саме тебе хвилює?" "У тебе на плечах сидить і плаче маленька "капризулька", давай її разом проженемо, вона тобі заважає! Ти згоден?" "Ти дивись, які великі слізки. А ти знаєш, якщо їх пофарбувати в різні кольори, то утвориться капітошка!" "Витри слізки та пішли зі мною гратися!" "Пам’ятаєш мультфільм, у якому малюк улаштував істерику, а потім йому не дали торта. Ти ж хочеш, щоб мама тебе пригостила солодощами? Тоді потрібно заспокоїтися!" "У мене є щось цікаве в кишені (якщо дійсно є). Я можу тобі показати, але для цього слід заспокоїтися". "Ти ж у мене найкраща, найгарніша, найулюбленіша дитина в світі! А такі діти ніколи не влаштовують істерики"

Психологиня наголосила, що завдання батьків – дати дитині відчуття, що вони ніколи не здадуть і не кинуть її, що б не відбувалося.