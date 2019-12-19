Дитячий жах та радість дорослих: кумедні фото людей із Сантою

Приходити до Санти в торговий центр – це ритуал, який полюбляють американські діти. Проте, посадити своїх дітей на коліна Санти і отримати чарівну фотографію, яку стане вашою різдвяною листівкою для бабусь і дідусів, не завжди легко. До того ж, самі дітлахи можуть вередувати, плакати чи просто заснути в руках "чарівника".

Тому кожен, хто одягає червоний оксамитовий костюм і грає роль Санти, справді повинен бути доброю і терплячою людиною. Адже їм доводиться розповсюджувати різдвяну магію на сотні дітей кілька годин поспіль та навіть "приручати" ту малечу, яка вередує і не хоче фотографуватися, передає видання Bored Panda.

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На цих кумедних світлинах маленькі діти, які не змогли всиділи на колінах Санти або боялися його, а також дорослі, які просто люблять Різдво, тому продовжують повертатися до такого ритуалу щороку.

На першому фото видно, що дитина, поки чекала в черзі, щоб побачити Санту, заснула. І коли прийшов час для фото, Санта сказав батькам не будити малюка.



Хлопчик заснув на Санті

Батьки взяли дітей для зустрічі з Сантою, проте вони так перелякалися, що дівчинка навіть вирішила втекти від нього.



Малеча не захотіла фотографуватися з Сантою

Ще одне фото "не вдалося", бо дівчинка на ньому показує нецензурний жест. Проте батьки вважають його найулюбленішим фото з їхньої різдвяної зйомки з Сантою.



Дівчатка сфотографувалися з Сантою

До іншого фото прикріплений такий кумедний підпис: "Моя мама сказала "Чорт" перед Сантою. Його реакція була чудовою".



Мама сфотографувалася з Сантою

На наступній світлині дуже здивувала реакція хлопчика на казкових персонажів. Так, він сміється на фото з моторошним Крампусом, але злякався доброго Санту.



Хлопчик на фото з Сантою і Крампусом

Інше фото підписано так: "Зустрівся з Дідом Морозом.. Він сказав, що я занадто великий ... Ми пішли на компроміс".



Брутальний чоловік і Санта

Батьки одягли 18-місячну доньку у різдвяному стилі для поїздки до Санти. Проте вона чомусь не була задоволена.



Дівчинці не сподобався однаковий одяг з Сантою

А хлопці, які вже подорослішили, продовжують відвідувати Санту, аби посидіти на його колінках декілька років поспіль.



Хлопці продовжують різдвяну традицію щороку

Весело, але одна жінка взяла своїх котів у торговий центр, щоб відвідати Санта, і, як ви бачите, все пройшло не дуже спокійно.



Коти не захотіли фотографуватися з Сантою

Одна 92-річна бабуся сказала, що ніколи не бачила Санта, тому онук вирішив завести її напередодні Різдва.



Бабуся вперше побачила Санту

Всі фото з видання – Bored Panda.