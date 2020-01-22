Дівчата, які ростуть без батька, стають незалежними та успішними в майбутньому: дослідження

Є багато жінок, яким довелося рости без батька, але це не мало на них негативного впливу. Адже, як доводять вчені, дорослішання без тата робить дівчат більш сильними емоційно, тому вони стають незалежними та успішними у майбутньому.

Багаторічне дослідження, проведене Гарвардським університетом, показало, що такі доньки, як правило, більше навчаються та розвивають низку навичок, зокрема стійкість до лідерства, емпатію та інстинкт виживання, передає видання Inspiring Life.

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Чому жінки, які росли без тата, стали емоційно сильними? Виростаючи без головного чоловіка в житті, який допоміг би їм "піднятися після падіння" чи вирішити певні проблеми, дівчата швидше дозрівають і звикають боротися за свої цілі, не шукаючи схвалення у інших людей.

Дослідники дійшли висновку, що у сім’ї, де доньку підтримує лише мама, створюється позитивний менталітет. А все через те, що дівчата мають приклад працездатної та автономної жінки в ролі їх матері, на яку вони рівняються.

Окрім того, вчені встановили, що діти (і хлопчики, і дівчатка) матерів-одиначок мають краще почуття відповідальності та наслідків.