Дівчина 18 років відкладала весілля, щоб схуднути на 60 кілограм: фотопорівняння

Після пропозиції хлопця Шармін Брукс вирішила сісти на жорстку дієту, аби схуднути до весілля і у найважливіший день свого життя виглядати ідеально. Проте для цього їй довелося чекати майже двадцять років.

Майбутня наречена Шармін Брукс нарешті обрала свою омріяну весільну сукню, адже йщла до такої фігури цілих 18 років. Жінка розповіла, що проблеми із зайвою вагою почалися ще у підлітковому віці. Після довгих років життя на дієтах, 36-річна дружина і мати зізнається, що почувається впевнено, як ніколи, передає UkrMedia.

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У 17 років Шармін познайомилася з 26-річним покрівельником Дарреном. Вони почади зустрічатися парою, а вже за рік дівчина завагітніла. У травні 2002 року вона народила сина Натана і відразу ж почала набирати зайву вагу.

За півтора місяця після появи сина, Даррен запропонував Шармін одружитися, тому дівчина і замислилася про схуднення та почала активно скидати вагу. Проте згодом з'ясувалося, що вона вагітна другою дитиною. Вагітність проходила досить складно, але вже після пологів жінка знову сіла на дієту.



Подружжя з дітьми

Через певний час у сім'ї виникли проблеми, а Шармін впала у справжню депресію і почала їсти ще більше. Зайві кілограми призвели до того, що жінка не могла стояти довше, ніж 10 хвилин, через сильний тиск на ноги.

Все змінилося після сімейного відпочинку у Пулі у 2014 році жінка побачила сімейну фотографію і жахнулася через свою вагу. Саме тоді Шармін присягнулася схуднути, тому вживала замість їжі поживні коктейлі. А вже позбувшись зайвої ваги, жінка сама зробила пропозицію Даррену, з яким провела разом чудових 17 років.