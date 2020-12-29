Дівчина оригінально зробила пропозицію коханому і він не зміг відмовити

Жителька Китаю вирішила зробити своєму хлопцю сюрприз та освідчитися. Окрім пропозиції, вона подарувала йому кілька дорогих подарунків, серед яких квартира та автомобіль. Юнака це здивувало, але він погодився.

Так, китаянка Сяоцзін зробила своєму хлопцеві Сяоке незвичайний сюрприз, передає місцеве видання UDN.

Цікаво! Дівчина, залишившись без нареченого перед весіллям, вийшла заміж за саму себе: фото

24-річна дівчина, напевно, втомилася чекати, коли коханий захоче зробити їй пропозицію, тому взяла ситуацію в свої руки. Вона розробила план, який спрацював на відмінно.

Як дівчина зробила пропозицію? Коли пара прийшла на виставку, Сяоцзін відволікла хлопця, попросивши його купити сувеніри. Натомість дівчина поки переодяглася у весільну сукню, а потім попросила працівників музею покликати її коханого.

Увійшовши до прикрашеного повітряними кульками приміщення, юнак здивувався і не відразу зрозумів, що відбувається. Однак, коли дівчина вийшла до коханого в сукні і з букетом квітів, до нього дійшло усвідомлення.



Дівчина перша зробила пропозицію

Китаянка запропонувала юнакові одружитися з нею, а потім подарувала йому ключі від нового авто BMW і документи на квартиру. Після такого сюрпризу Сяоке відповів їй згодою.

Китаянка згодом пояснила журналістам мотиви свого вчинку: "Зазвичай він піклується про мене і жертвує собою. Я завжди хотіла зробити що-небудь для нього". Наречена зізналася, що розповіла про свою ідею батькам, а ті її підтримали і виділили кошти на придбання машини та квартири.