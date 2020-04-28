Дівчина розіграла батьків, замінивши сімейні фото на власні малюнки: їх реакція у відео

Американка Крістін Фоглер захотіла розважитися на карантині, рогізравши своїх батьків. Для цього дівчина щодня замінювала сімейні світлини на підробки, які сама малювала. Проте її мама з татом не помічали підступу близько двох тижнів, поки донька сама їм не зізналася.

Опинившись на карантині у будинку своїх батьків – Паули Сассон і Майка Фоглера – дівчина захотіла їх розіграти, пише Bored Panda.

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Так, Крістін кожного дня замінювала фотографію одного члена родини на малюнки. Загалом, зі стіни вони зняла 12 світлин.

Ідея дівчини була простою: вона вирішила непомітно для усієї сім’ї замінити фотографії на підробки, по одній у день. Першим зі стіни зник спільний портрет її мами і тата, що висить у правому нижньому куті. Щоб створювати підробки, дівчина використовувала звичайні кольорові олівці.

Дивіться фото, як дівчина щодня замінювала по світлині:



Але зникнення картини, за словами дівчини, її батьки не помітили. Те ж саме відбулося і після заміни інших фотографій. Згодом донька зізналася, що підміна фото малюнком і повернення підробку на стіну було досить нелегкою справою – їй довелося діяти, як справжній детектив: вночі та дивлячись на усі боки.

Але коли вона за 12 днів замінила усі фотографії, лише тоді Паула та Майк усвідомили, що з їх знімками щось сталося. Батьки спочатку були шоковані побаченим, а потім посміялися, зрозумівши, що це пранк.

Відео реакції батьків на пранк доньки з фото: