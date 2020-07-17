Часто діти в дитинстві мріють зникнути, коли батьки застукають їх за чимось забороненим. Так, 20-місячна Амала знайшла чудовий варіант – зробила вигляд, що вона спить.

Бабуся дівчинки поділилася відео на своїй сторінці у фесбуці, де помітно, як Амала намагається уникнути неприємностей через крадіжку фруктових цукерок з кухні.

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"Вона просто поводилася так, ніби спить, коли я зловила її з їжею", – написала жінка під відео, яке одразу стало популярним у соцмережі. Видно, що дівчинка тримає в руках відкриту упаковку фруктових цукерок.

Але дівчинка вирішила спробувати уникнути покарання. Так, Амала закрила очі і залишалася нерухомою до самої останньої секунди, надіючись, що бабуся не помітить її. А потім малеча подивилася прямо в камеру і посміхнулася.

Амала прикинулася, що спить, коли її спіймали на перекусі: дивіться відео



Можливо, багато дітей тепер зможуть скористатися цією стратегією Амали в наступний раз, коли спробують таємно щось перекусити на кухні.