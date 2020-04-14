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Дивна, але мила love story: фотограф на карантині влаштував весільну фотосесію фігуркам Lego

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Фотосесія для фігурок Lego

Британський весільний фотограф Кріс Воллес, в якого зупинилася робота через всі скасовані свята, вирішив не нудьгувати на карантині і влаштував креативну церемонію одруження для фігурок з Lego.

Кріс уже 11 років працює весільним фотографом і відзняв понад 700 церемоній, але таку фотосесію проводив вперше, пише Bored Panda.

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Головних героїв – фігурки Lego Фреда та Флоренс у святковому вбранні – він замовив на Amazon, інших "гостей" знайшов вдома, бо колись це було його захоплення.

На підготовку церемонії фотограф витратив три дні, але вражають не тільки кадри, а й історія кохання парочки. За словами Воллеса, вперше вони побачилися на складі. Між Фредом да Флоренс пробігла іскра, яку неможливо було стримати. Почуття спалахнули одразу, з першого погляду.

Своє весілля вони вирішили святкувати на відкритому повітрі, серед зелені, дерев та квіточок. Гостей було чимало, а серед них – Чубака та Хан Соло. А наречену до вівтаря вів сам Гаррі Поттер.

Дивіться фото з весільної церемонії фігурок Lego:

Автор: Марія Бондар
Теги: Велика Британія Курйозні новини Шлюб Фото дня Сімʼя Стосунки
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