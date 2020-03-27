Дієві способи, щоб навчити дитину заспокоювати свою істерику

Як дорослі люди, діти можуть гніватися у різних ситуацій. Проте батьки повинні знайти спосіб допомогти малюкам виражати та керувати своїми емоціями за допомогою ігрової терапії.

Для початку ви маєте зробити три речі, пише видання Popsugar.

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Розповідайте ці поради дітям, коли вони спокійні. Не вчіть своїх дітей цим хитрощам, коли вони вже злі. Скажіть їм про це вже після того, як вони розгнівалися або коли ви просто розмовляєте зі своїм малюком про почуття.

Продемонструйте їх самостійно. Вигадайте ситуації, щоб показати дитині, що ви також можете контролювати свої емоції. Пам'ятайте, діти навчаються тому, що ми робимо більше, ніж тому, що ми говоримо.

Нагадуй, нагадуй, нагадуй. Якщо ваша дитина постійно забуває користуватися цими способами, щоб заспокоїтися, спокійно нагадуєте їй про них. Згодом це стане для них звичкою.

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Відлік до заспокоєння

Навчіть малюка рахувати, коли він розуміє, що перестав керувати свої емоції і почувається розгніваним. Це дуже простий спосіб, щоб вони заспокоїлися. Нехай просто повільно порахують від 10 до 1.



Допоможіть дитині заспокоювати істерику / Фото Noonpost

Попросіть обійняти

Якщо ваш малюк готовий від злості розкидати іграшки по квартирі, просто попросіть їх обійняти вас. Це може здатися дивним, але якщо дитина сердиться, то значить її щось засмутило. Натомість обійми краще допоможуть їй заспокоїтися.

І хоча батьки не дуже хочуть, щоб їхня дитина плакала, зазвичай сльози є ознакою виходу всіх похмурих почуттів, з якими малеча бореться, і це теж може допомогти їй заспокоїтися

Спокійна активність

Не намагатися дисциплінувати свою дитину в момент, коли в неї пік розлючення, бо у вас все одно нічого не вийде. Натомість, коли ваша дитина розгнівана або починає розкидати іграшки, направте її на тихі заняття, такі як читання книги або вирішення загадки.

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Заохочення дитини до тихої діяльності у момент виникнення істерики може допомогти знищити проблему, яка розвивається.

Заспівайте пісню

Коли ваша дитина починає істерити, запропонуйте їй заспівати пісню або наспівати якусь мелодію. Адже важко бути розлюченим, якщо ти співаєш свою улюблену пісню тощо.

Поговоріть з нею

Заохочуйте дитину вербалізувати свій гнів за допомогою тверджень на кшталт "Я серджусь, коли ти не дозволяєш мені зробити .." або "Я злюся, коли ти не хочеш грати зі мною" і т. д. Нехай дитина розповідає, що насправді її засмучує і вигадайте ідеї, як допоможуть вирішити цю проблему.