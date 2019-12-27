Для людей, які постраждали від домашнього насильства, відкриють "кризову кімнату" у Києві

У Києві навесні 2020 року відкриють спеціальну "кризову кімнату" для постраждалих від домашнього насильства. Там люди зможуть отримати психологічну допомогу та пройти медичний огляд.

Жертвам можна буде перебувати у "кімнаті" до 10 днів, повідомляє заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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"Це "кімната" на випадок, коли поліція задокументувала факт насильства, але жертві потрібен час, щоб знайти всі документи та зорієнтуватися, що робити далі. Якщо у людини є родичі – з ними зв’язуються. Якщо зовсім немає куди йти, тоді варто зібрати документи для поселення в притулок до вирішення питання", – каже Хонда.

Вона наголосила, що працівники КМДА опитали понад 3500 громадян і більшість із них чітко розуміє, що таке насильство в родині. "Є чітке розуміння класифікації видів насильства. Але відсутнє розуміння – куди звертатися, якщо ти став жертвою домашнього насильства", – додала Марина Хонда.

Так, за результатами опитування, понад три тисячі респонденти вважають фізичне покарання дітей – домашнім насильством, а сексуальний акт без згоди – домашнім насильством вважають майже 3,5 тисячі респондентів.