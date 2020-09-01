Верховна Рада Україна розглянула окремі зміни до Сімейного кодексу. Тепер діти з інвалідністю можуть залишатись у прийомних родинах до 23 років.

Як повідомляє 24 канал, зміни до Сімейного кодексу Кабмін пропонував ще з червня 2020 року. Після розгляду за відповідний законопроєкт проголосували 340 парламентарів, а документ пройшов у першому читанні.

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За новими правилами, діти-сироти або діти, мама і тато яких позбавлені батьківських прав, зможуть жити у прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу до 23 років. Це стосується тільки українців з інвалідністю. Окрім цього, у документі політики наголосили, що такі діти не обов'язково мають навчатись у вишах.

Реалізація актів позитивно вплине на інтереси осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, в частині реалізації їхнього права на гідні умови життя, – зазначала очільниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна.

За словами представниці уряду, ситуація з житлом для дітей-сиріт, які вже досягнули 23 років, є критичною. На позачергове право отримання помешкання очікують понад 30 тисяч осіб. Серед них – і діти з інвалідністю.

Яку соціальну допомогу мають діти-сироти з інвалідністю

У 2020 році Кабінет Міністрів переглянув соціальні допомоги сиротам з інвалідністю. Упродовж року такі діти отримують виплати у розмірі 3,5 прожиткових мінімумів, що у грошовому еквіваленті становить 7 413 гривень.