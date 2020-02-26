Добре серце: 7 дружин мільярдерів, які вкладають сімейні гроші в благодійність

Багато дружин мільярдерів, серед яких Мелінда Гейтс, Бетті Мур та Прісцилла Чан, і керують сімейними фондами та зробили благодійність своєю основною роботою. Ці жінки стають директорами фондів, відбирають проєкти для фінансування та визначають напрями роботи.

Список найщедріших благодійників США майже повністю складається з подружніх пар і сімейних організацій. Часто ведуть справи фондів у цих парах саме дружини мільярдерів. Видання Forbes назвало сім багатих і успішних жінок, які зробили допомогу іншим своєю роботою.

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Мелінда Гейтс

Фонд подружжя Гейтс Bill & Melinda Gates Foundation з активами на понад 50 мільярдів доларів є одним із найбільших в світі приватних благодійних фондів. Він існує вже 20 років. Нещодавно організація виділила 100 мільйонів доларів на розробку вакцини від коронавірусу.

Мелінда обирає напрямки діяльності фонду та представляє організацію на великих гуманітарних форумах. У подружжя є ​​дві глобальні цілі: "Для Білла – це рішення проблеми зміни клімату, для Мелінди – гендерна рівність". Для досягнення останньої, за словами Мелінди Гейтс, потрібно збільшувати число жінок на керівних посадах.



Мелінда і Білл Гейтс / Фото instapiks

Жінка навіть написала книгу про боротьбу з гендерною нерівністю, а також організувала роздачу контрацептивів для 120 мільйонів жінок у найбідніших країнах світу.

Мерилін Саймонс

Фонд Мерилін і її чоловіка – колишнього викладача математики, мільярдера Джима Саймонса був заснований в 1994 році. Займалася проєктом спочатку лише дружина. За словами Джима, його спеціалізація і тяга дружини до знань привели до того, що сім'я почала допомагати, в першу чергу, науково-технічним, інженерно-математичним дослідженням та освіті.



Мерилін і Джеймс Саймонс / Фото Seldom

Фонд також фінансує некомерційну організацію Math for America, мета якої – створення професійної мережі висококваліфікованих учителів математики і природознавства. Джим в інтерв'ю зізнається, що без дружини йому було б важко справлятися з діяльністю фондів.

Бетті Мур

Фонд Гордона і Бетті Мур існує вже майже 20 років. За останні п'ять років вони пожертвували близько 1,4 мільярда доларів на ініціативи щодо збереження навколишнього середовища і наукові дослідження, а також проспонсорували розвиток вищої освіти та виробництво телескопів.



Гордон і Бетті Мур / Фото stanfordchildrens

Крім того, подружжя вкладає гроші в проєкти з розвитку околиць Сан-Франциско. Найчастіше проєкти знаходить і вивчає саме Бетті, а далі вони з чоловіком обговорюють і разом вирішують, що варто профінансувати.

Прісцилла Чан

Саме Прісцилла спонукала свого чоловіка Марка Цукерберга створити благодійну організацію Chan Zuckerberg Initiative у 2015 році. Тоді вони вирішили віддати на благодійність 99% своїх акцій соціальної мережі. Станом на 2017 рік, загальна сума пожертвувань перевищила мільярд доларів.

Також організація виділяє гроші на сферу освіти, медичні проєкти та допомогу людям з вразливих верств населення, – в першу чергу тим, у кого є проблеми з законом. Фонд бореться за підвищення доступності житла і підтримує міграційну реформу.



Прісцилла і Марк Цукерберг / Фото Spletnic

Прісцилла Чан займається організаційною роботою фонду на постійній основі. Крім цього, жінка керує школою East Palo Alto, яка реалізує програми індивідуального навчання.

Лора Арнольд

Лора Арнольд направляє в правильне русло гроші чоловіка – колишнього керуючого хедж-фонду Джона Арнольда. Фонд The ​​Laura and John Arnold Foundation вивчає і намагається змінити на краще сфери судової влади, охорони здоров'я та освіти.

Лора веде подкаст на сайті організації, в якому спілкується з людьми, яким допомогла організація, і експертами, а також розповідає про успішні справи.



Лора і Джон Арнольд / Фото journal.open

У числі досягнень фонду – метод оцінки громадської безпеки, який дозволяє посадовим особам судового діловодства визначати, чи доцільно відпускати обвинуваченого під заставу. Цей інструмент вже повсюдно використовується в штатах Арізона, Кентуккі, Нью-Джерсі і Юта.

Барбара Даліо

Барбара разом з чоловіком – фінансистом і засновником інвестиційної компанії Bridgewater Associates, Рейем Даліо – організували фонд Dalio Philanthropies. В рамках роботи фонду подружжя спонсорує дослідження океану і допомагає тим, хто потребує підтримки психічного здоров'я і благополуччя.



Барбара і Реєм Даліо / Фото hdnux

Головний напрямок діяльності Dalio Philanthropies – розвиток освіти в державних школах. За ці проєкти відповідає Барбара: вона працює над стратегією, відвідує школи, розмовляє з учнями та проводить лекції.

Карі Туна

Колишня журналістка видання The Wall Street Journal вийшла заміж за співзасновника Facebook Дастіна Московіца, і разом вони заснували два фонди: Good Ventures і Open Philanthropy.



Карі Туна і Дастін Московіц / Фото журнал "Золотой"

Ці організації виділяють гроші в основному на охорону здоров'я, науку і проекти, присвячені реформам в галузі кримінального судочинства. Так, з 2014 по 2018 рік сім'я пожертвувала 125 мільйонів доларів НКО, які займаються боротьбою з малярією, 63 мільйони – фермам на поліпшення тваринницького господарства, 55 мільйонів – науковим установам, що досліджує ризики просунутого штучного інтелекту, і ще 50 мільйонів – на просування реформи судової системи.

В Open Philanthropy саме Туна відповідає за стратегію розвитку та вибір проєктів, куди будуть спрямовані кошти. Також вона бере участь у виборі перспективних проєктів і для Good Ventures.