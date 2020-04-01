Добрі розіграші: як повеселитися з дітьми на 1 квітня

1 квітня у всьому світі відзначають День сміху, коли всі жартують один з одного для гарного настрою. Навіть батьки можуть влаштувати своїм малятам цікаві розіграші до свята, які їм точно сподобаються.

Видання Yahoo зібрало ідеї веселих розіграшів, які точно здивують вашу малечу.

До теми! День сміху або День дурня: історія свята

Заморожений сніданок

Насипте в миску пластівців та налийте молока, а потім заморозьте через ніч. Коли ваші голодні діти спробують посмакувати, то отримають сюрприз.



Заморожена їжа / Фото Yahoo

А хтось хоче соку? Точно хочуть! Тільки замість нього діти можуть посмакувати фруктовим желе.

Оживіть предмети навколо

Насправді все дуже легко – приклейте пластмасові очі на предмети поблизу. Діти будуть дуже здивовані, коли побачать, як на них дивиться яблуко.



Приклейте предметам очі / Фото Yahoo

Зробіть смачну зубну пасту

Здивуйте своїх дітей в цей невеликою кількістю зубної пасти. Подайте зубну щітку, але замість звичайної пасти виберіть що-небудь біле, кремове і солодке, до прикладу, вершковий сир або ванільну глазур.

Жук у напої

Цей жарт старий як світ, але досі дієвий. Варто лише заморозити в кубиках льоду пластикових жучків та додати їх до напою. Чим гарячіша вода, тим прозорішим буде кубик льоду.



Іграшковий жук у склянці / Фото Yahoo

Кольорова вода з крану

Нанесіть харчовий барвник на внутрішню частину крана, тоді з нього тектиме кольорова вода. Краще віддавати перевагу не червоним кольором, а більш веселим – жовтий, зелений тощо.



Кольорова вода з крану / Фото Yahoo

Щось подібне можна провернути і з продуктами. Наприклад, додати кілька крапель харчового барвника у молоко. Коли дитина захоче налити його у чашку – отримає кольоровий напій!

Витівка з подушкою

Коли всі вже подумали, що квітневий день розваг закінчився – час для вечірнього жарту. Зніміть із подушки наволочки, натомість заповніть їх кількома частково надутими повітряними кульками.