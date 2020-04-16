Догляд за домашніми тваринами позитивно впливає на дитину на карантині

Під час карантину батьки почали частіше купляти малечі домашніх тварин, щоб хоч якось розважити замкнених у квартирі дітей. До того ж, психологи запевняють, що це позитивно впливає на малят, адже тварини допомагають впоратися з тривогою чи стресом.

Про це розповіла дитяча психологиня Олена Гридасова виданню Освіторія.

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Цікаво, що у США за часи епідемії коронавірусу попит на тварин значно більший. Тут розібрали з притулків практично всіх кішок і собак. Адже американці вважають тваринок найкращими "ліками" проти стресу від самоізоляції.

Як домашні тварини впливають на дітей

Тварини, яких щойно придбали, чи які "пішли на карантин" разом з дітьми, допомагають їм впоратися з тривогою і почуватися впевнено.

Дослідження доводять, що малеча тоді має вищу самооцінку, адже пухнасті чи пернаті улюбленці активно виражають свою прив’язаність, що змушує дитину почуватися важливою. До того ж, рівень агресивності та роздратованості у школярів, які мають домашніх тварин, вдвічі нижчий, ніж у решти однолітків.



Дитина грається з собакою / Фото Unsplash

Як доводять дослідження, тварини стимулюють на це дитину майже вдвічі активніше, ніж ляльки. І все це разом з дуже яскравими емоціями тварин робить дитину більш емпатичною, доброю, турботливою.

Але це за умови, якщо дитина буде проводити з твариною щодня немало часу – хоча б 1–2 години – та брати участь у піклуванні про тварину (годувати, вичісувати, гуляти).

Вчені навіть кажуть про "ефект Хатіко", коли кінофільм про вірного собаку викликає у глядачів значно сильніші емоційні реакції та більш значний викид окситоцину, ніж драми з такими самими рейтинговими показниками. Йдеться саме про вплив зворушливої історії про тварину.

До слова, самі діти відчувають, як багато їм може дати спілкування з тваринами. Майже всі діти до 10 років мріють про цуценят, кошенят чи інших тваринок.

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А опитування, проведене фахівцями Університету Уорвіка (Британія), довело, що 90 % учнів початкової школи поставили домашніх улюбленців в список 10 найбільш важливих компонентів свого життя.

Чому це важливо під час самоізоляції

"Карантин надає чудову можливість побути разом дітям та тваринкам. Залучайте їх до догляду, навіть якщо ви теж вдома і все можете зробити самі. Якщо дитина раптом не виявляє цікавості, можливо, вона захоплена чимось іншим", – каже психологиня.

Тоді розпочати варто з ігор. Не варто думати, що хом’як не може зацікавити. Достатньо побудувати лабіринт, аби побачити, наскільки маленька тваринка може бути кумедною. Якщо дитина сама не вміє грати з твариною, продемонструйте їй на власному прикладі.



Хом'як точно сподобається діткам / Фото Unsplash

Навчіть дитини доглядати за тваринкою. Обов’язки мають бути дуже конкретними: наприклад, міняти воду раз на день. І будьте терплячими: на початку дитина буде постійно забувати про нові справи. Обов’язково нагадуйте про це та контролюйте, щоб не завдати шкоди тварині.