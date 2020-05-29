Глава ОП, прем'єр і дружина президента вважають, що держава повинна більше уваги приділяти запобіганню та протидії домашнього насильства. Адже, за словами Шмигаля, це є злочином, а не виявом любові.

Андрій Єрмак, Олена Зеленська, Денис Шмигаль, Марина Лазебна і омбудсмен Людмила Денісова організували зустріч з правозахисниками, щоб обговорити посилення заходів для протидії домашньому насильству, йдеться на сайті Офісу президента.

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Адже за даними прес-служби Офісу президента, карантин загострив проблеми і виявив прогалини в системі протидії домашньому насильству. Так, за перші три місяці 2020 року надійшло понад 47 тисяч звернень про випадки домашнього насильства. А це майже на 50% більше, ніж за такий же період минулого року.

За словами Шмигаля, важливо не тільки реагувати постфактум, необхідно на державному рівні займатися профілактикою. Повинна бути організована робота психологів та інших відповідних служб.

Домашнє насильство – це злочин, а не прояв любові. Прислів'я "Б'є – значить любить" ми повинні забути, і цих злочинів потрібно всіляко протидіяти,

– підсумував він.

Правозахисники натомість заявили, що в Україні вже прийнято закон "Про запобігання та протидію домашньому насильству", але його необхідно посилити іншими нормативно-правовими документами та забезпечити їх виконання.

До того ж, збільшення випадків домашнього насильства призвело до підготовки проєкту указу президента "Про невідкладні заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі".



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

Цей указ матиме заходи, які допоможуть запобігти та мінімізувати домашнє насильство, забезпечать розвиток системи сервісів і притулків для постраждалих, контролюватимуть невідворотності покарання за насильство, допомагатимуть постраждалим особам тощо.

Олена Зеленська наголосила, що, за нормами, на 10 тисяч населення має бути одне місце в притулку, але в Україні наразі сумна статистика: лише дев'ять притулків і 16 кризових кімнат. Тому цей указ повинен стати гарантією послідовного втілення комплексних заходів на місцях. "До цього процесу мають бути залучені всі гілки влади", – додала дружина президента.

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Керівник ОП Єрмак сподівається, що норми профільного закону мають запрацювати як єдиний і злагоджений механізм на всіх рівнях, адже лише так можна досягти істотного зменшення випадків насильства.

Тож, на прохання Єрмака, учасники зустрічі протягом двох днів повинні підготувати пропозиції до проєкту указу президента України з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій.