Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян часто демонструє прихильникам кадри зі своїх буднів. Однак нещодавні фото з донькою Тру змусили всіх користувачів мережі усміхнутись і згадати дитинство.

В інстаграмі зіркова матуся показала, як її 2-річна донечка використовує брендову помаду. Дівчинка стояла перед дзеркалом і по-дитячому малювала губи. І, здається, саму Хлої Кардашян така витівка неабияк потішила.

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Прихильникам знаменита американка показала кумедний ролик з маленькою Тру, а також фото після б'юті-хвилинки. Кадри розсмішили підписників блогу та змусили кожного згадати про свої дитячі витівки.



Донька Хлої Кардашян / Фото Instagram / @khloekardashian



Кумедні фото доньки Хлої Кардашян / Фото Instagram / @khloekardashian

Раніше Хлої Кардашян розповідала прихильникам, що Тру стала для неї сенсом життя. Мільйонерка все менше часу приділяє бізнесу та публікує милі кадри зі своєю донечкою. Окрім цього, з прихильниками вона поділилась, як виховує первістка. За словами Хлої, вона змалку наголошує дівчинці, що колір шкіри чи зовнішність людини не мають впливати на ставлення до неї.

"Це моя робота, щоб вона розуміла: незалежно від того, як вона виглядає, вона сильна, впевнена і красива. Вся моя сім'я поєднує різні раси, колір шкіри, волосся і різний ріст. Це наша реальність, і наші діти повинні знати, наскільки прекрасна ця різноманітність", – поділилась Хлої Кардашян.