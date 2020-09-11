Джоан Макдональд у 74 роки стала фітнес-моделлю. Жінка зізналась, що на це вплинула донька, яка мотивувала пенсіонерку щодня займатись спортом. Результат схуднення жінки та її фото викликали захват у мережі.

Ще у молодому віці Джоан Макдональд важила понад 90 кілограмів. Пенсіонерка зізналась, що вела малорухомий спосіб життя та не ретельно стежила за своїм харчуванням. Однак у 74 роки вона досягла того, що не могла десятки років раніше. І фото, які Джоан опублікувала в інстаграмі, просто вражають!

Це так мило Пара пенсіонерів стала зірками мережі завдяки неймовірно стильним вбранням: фото

У 2017 році донька-тренер записала жінку на перші заняття у спортивному залі і пенсіонерці вони сподобались. За цей час вона зробила атлетичну фігуру, має сталеві біцепси і сильні плечі. Та і почувається тепер Джоан значно здоровіше.

Наразі Джоан Макдональд є ще й блогером. Вона активно веде свою сторінку в інстаграмі, де за тренуваннями і життям пенсіонерки стежать понад 900 тисяч людей. У мережі жінка неодноразово розповідала, що почала займатись спортом, щоб позбутись зайвих кілограмів. Але з часом вона вже не могла увити свої будні без спортивного залу. Для всіх, хто соромиться починати тренування, Джоан дає особливу пораду.

"Моя вам порада: як тільки ви почнете, просто продовжуйте займатися. Вся справа в невеликих щоденних успіхах. Моя дочка роками намагалася переконати мене перестати робити перекуси і дотримуватися правильного режиму харчування, але мені здавалося, що я занадто слабка, щоб виробити ці звички. Останньою краплею було те, що моя власна мати захворіла і померла, а лікар збільшив мені дозу серцевих ліків. Тоді моя дочка в останній раз попросила мене приєднатися до її групи схуднення, і я погодилася", – розповіла Джоан.

Щоб мотивувати інших, блогерка без сумнівів ділиться фото до і після схуднення.

Окрім цього, Джоан відкрила свій секрет схуднення. Щоб втратити зайві кілограми, за словами пенсіонерки, потрібно: