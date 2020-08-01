У день 50-річчя свого батька жінка Річі Енн Катільо вирішила поділитись зі світом, за що вона любить свого батька, чому на нього в дитинстві часто злилась і вибачилась за те, що вона інколи була неуважною донькою.

Проходячи повз різні випробування, батьки і діти часто або ж ще більше зближуються, або навпаки віддаляються одне від одного. Жінка Річі вирішила довести, що у неї – найкращий батько у світі, і незважаючи на генетичне захворювання, він зміг поставити на ноги чудову сім'ю, яка до сьогодні його обожнює.

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Такий публічний лист жінка вирішила оприлюднити на своїй сторінці у фейсбуці в честь 50-річчя батька, повідомляє Bored Panda. Користувачі мережі не стримували емоцій від прочитаного та дякували їй, що у такого батька є чудова донька з люблячим серцем. "Сім'я 24" пропонує вам прочитати декілька уривків з цього зворушливого листа.

"Дорогий тато. Сьогоднішній день знаменує собою особливий і дуже чудовий момент у вашому житті. Вам сьогодні виповнюється 50 років, і я така щаслива, що ви продовжуєте жити таким довгим і красивим життям. Лікарі все ще вражені цим! Я знаю, що ви не зможете прочитати це, тому що я не знаю, чи є у вас Facebook, але я хочу, щоб весь світ знав, як я пишаюся тим, що ви мій батько. Я хочу, щоб весь світ знав, яка ви прекрасна людина всередині і зовні", – написала Річі в своєму пості.



Річі Енн Катільо з батьком / Фото Bored Panda

"Тут я складаю привітання з днем ​​народження, тому що ніколи такого не робила. Ви заслуговуєте набагато більшого. Тату, мені треба було так багато років, перш ніж я набралась достатньо сміливості, щоб зустрітися з усіма, тому що не всі можуть знати всю правду, тому що це досить заплутано. Повертаючись спогадами в початкову школу, з мене багато знущалися, бо вони казали, що ти інший. Коли я була дитиною, я не бачила тебе таким особливим, я бачила тебе своїм батьком. Я не розумію, чому вони сміюялись наді мною і називали мене ненормальною. Я зрозуміла це пізніше, і це зробило мене боягузкою. Але ви заслуговуєте більшого, ніж боягузлива дочка, якою я є. Ви заслуговуєте любов, розуміння, терпіння і визнання, як і будь-яка людина з синдромом Дауна".



Маленька Річі Енн Катільо з батьком / Фото Bored Panda

Ви хоробрий, тому що ви так багато пережили і ніколи, жодного разу не боялися. Тату, ви найхоробріша людина, яку я знаю. Майже все своє життя ви дозволяли лікарям вводити голки у вас, операції тут і там, ціле життя, який призвів до діалізу і довгого списку обмежень. Але ви рідко скаржитеся,

– продовжила жінка.

"Я бачила вас у ті миті, коли ви зламалися і сказали, що втомилися. Почувши ці слова, вони змусили мене плакати протягом декількох днів, і я не могла більше повертатися в лікарню. Я бачила, як ви плачете. Я не відчуваю вашого болю, але як би я хотіла зайняти ваше місце, щоб вам більше не доводилося відчувати біль. Батьку, ніякі слова не можуть підбити підсумок того, як мені шкода, що я була відсутня. Прошу вибачення за те, що не приводила вас на пляж частіше, або що я не принесла вам вашу улюблену їжу, або що не відвідувала вас частіше, ніж варто було б. Якщо є одна річ, про яку я шкодую, то це приховування вас від мого життя, тому що я все ще та маленька дитина, яка боялась бути заляканою. Але я люблю вас більше, ніж ви коли-небудь могли знати".



Сім'я Річі Енн Катільо / Фото Bored Panda

"Всі обожнюють тебе, і ти це знаєш. Ви завжди можете усміхатися і викликати усмішки на обличчях кожного. Ви теж сильно дратуєте людей, але ми все одно любимо вас. Я розумію, що у вас є хороші і погані дні (ваші погані дні – це й наші погані дні, ха-ха.) Іноді ви можете бути злими і відштовхувати всіх, включаючи мене. Але це тільки ви, і це нормально. Це нормально бути іншим. Я могла би продовжувати говорити про вас, але це буде занадто довго. З 50-річчям, татко! Спасибі, що завжди називали мене своєю єдиною дівчинкою, тому що я завжди нею буду. Я сильна і смілива через тебе, і я люблю тебе так сильно, тато. Я думаю, що я досить доросла, щоб захистити себе від хуліганів. Багато любові, ваша дочка, - закінчила Річі свій пост.