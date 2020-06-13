Діти вміють неусвідомлено підставляти дорослих. Адже іноді вони щось неправильно почують чи побачать, а дорослі з цього мають неприємності. Так, 4-річна дівчинка сказала мамі, що бачила в татовій машині бюстгальтер, а насправді то була маска.

Донька якось запитала в мами, чому її бюстгальтер лежить в татовій машині. Дружину це уже здивувало, адже вона не їздила в машині чоловіка вже кілька тижнів через карантин, пише видання Mirror.

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Але це виявилося просто непорозумінням. Адже дівчинка сплутала нижню білизну з респіратором.

"Моя 4-річна дочка намагалася мене сьогодні підставити", – написав чоловік у соцмережі.

Татко навіть опублікував діалог з донькою:

Дитина: Мамо, чому твій бюстгальтер лежить в татовій машині?

Тато: Що?! ( В цей момент жінка здивовано та суворо глянула на чоловіка, бо вже кілька тижнів не була в машині).

Тато: В моїй машині немає ніяких бюстгальтерів!

Дитина. Ага, чашка з бретельками (після цього сім’я поїхала в гараж і заглянула в машину).

Виявилося, що донька просто прийняла респіратор за ліфчик, адже він повністю відповідає її опису.



Донька сплутала респіратор з бюстгальтером / Фото з твіттер-сторінки AngryMan