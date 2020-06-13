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Спільне життя пари: кілька моментів, які дратують всіх партнерів
12 червня , 20:31 Спільне життя пари: кілька моментів, які дратують всіх партнерів
Марія Бондар
В Італії з в’язниці втекли двоє ув’язнених, щоб вирішити сімейні проблеми: деталі
12 червня , 18:38 В Італії з в’язниці втекли двоє ув’язнених, щоб вирішити сімейні проблеми: деталі
Марія Бондар
7 зворушливих історій сімей, які вперше зустріли своїх новонароджених дітей на карантині: фото
12 червня , 13:09 7 зворушливих історій сімей, які вперше зустріли своїх новонароджених дітей на карантині: фото
Марія Бондар