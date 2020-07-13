Донька вийшла заміж в лікарні, щоб її хвора мама могла це побачити: зворушливі фото

Дівчина з США вирішила влаштувати церемонію одруження в лікарні, де лежала її мама з захворюванням раку. Донька хотіла, аби її найрідніша людина була присутньою на важливому дні. Тож, запевнила, що усмішка ї мами була найбільшою радістю в це свято.

Це вдалося організувати завдяки працівникам лікарні Northwestern Medicine Lake Forest, пише видання People.

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Аліса Сазерленд і її чоловік Акім заручилися в лютому і планували провести весілля в листопаді 2020 року, але перенесли його на травень 2021 року через пандемію.

Однак, після того, як дівчина дізналася, що у її мами невиліковний рак, вони вирішили влаштувати невелику весільну церемонію на задньому дворі будинку. Проте і ці плани змінилися, оскільки 23 червня її маму Хону доставили у відділення невідкладної допомоги.



Весілля Аліси біля лікарні / Фото People

І коли медичний персонал лікарні дізнався про весільну проблеми Аліси, вони запропонували провести церемонію одруження в самій лікарні. Сазерленд наголосила, що вона буде вічно вдячна персоналу за те, що вони дозволили матері стати свідком її великого дня перед смертю.

Так, 63-річна Хоне стала свідком особливого моменту, коли її чоловік – батько Аліси – проводив наречену по проходу під час церемонії. "Я завжди уявляла маму на своєму весіллі. Тому ми здійснили її останню мрію", – каже дівчина.

Відомо, що Карен Хоне померла в лікарні 27 червня. "Її усмішка в той день була найбільшою посмішкою, яку я так давно не бачила. Цей рік для неї був дуже важким, але вона завжди була бійцем", – додала Аліса.