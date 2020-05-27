Донька та її 83-річна мама відтворили відомі картини мистецтва вдома: ефектні фото

Незважаючи на те, що багато країн вже послабили карантин, люди продовжують залишатися вдома, захищаючи себе від загрози коронавірусу. Проте вони в цей час не забувають розважатися. Так, одна сім’я взяла участь у популярному челенджі – відтворила картини мистецтва вдома.

Видання Bored Panda поділилася, що фото як одна донька самоізолювалася зі своєю 83-річною матір'ю, і вони разом вирішили боротися з нудьгою завдяки популярному челенджу.

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Жінки відтворили відомі картини мистецтва різних віків, а також сучасні тренди поп-культури. Вийшло доволі незвично та цікаво. Деякі користувачі соцмереж запевнили, що це одна з найкращих рекреацій, які вони бачили досі під час карантину.

Донька з мамою серйозно поставилися до розваги. Їхні кольори та візерунки фактично відповідають кольорам оригіналів. Вони використали безліч унікальних речей в якості реквізиту для своїх фотографій, зокрема й туалетний папір.

Ця сім’я дійсно надихнула та вразила багатьох. Нижче наведено кілька цікавих та оригінальних світлин від мами і доньки, які сподобалися мільйонам людей.

Дивіться фото, як мама та донька відтворили вдома картини мистецтва: