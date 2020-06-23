Дівчина-підліток з Північної Кароліни вирішила оригінально розповісти мамі про те, що вона лесбійка. Так, донька написала на капкейках, що їй подобаються дівчата. Реакція її мами здивувала.

Старшокласниця Катерина-Софія Долс в ефірі ТікТоку показала, як вона зізнавалася мамі у своїй гомосексуальній орієнтації.

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Оскільки дівчина дуже близька зі своєю матір'ю, вона вирішила обрати делікатний і особистий спосіб камінг-ауту (зізнання в сексуальній орієнтації). Катерина-Софія обожнює готувати солодощі, тож вирішила завдяки приготуванню капкейків розповісти мамі свою таємницю.

На капкейках дівчина написала "Мені подобаються дівчата" (I like girls), і реакцію мами вона опублікувала в соцмережі.

catherinesofia3945 she really said “sexually...???” anywho i came out to my mom today with cupcakes ##fyp original sound - catherinesofia3945



Однак, реакція мами здивувала всіх – після прочитання такого послання жінка спокійно заявила, що "ніби знала про це" та обійняла доньку. А потім запитала, чи зваблюють її дівчата, на що Катерина-Софія відповіла ствердно.

"Багато людей говорили мені, що вони хотіли б, щоб їхні батьки реагували так само, як моя мама. І мені реально сумно знати, що є підлітки й дорослі люди, які віддалилися від своєї сім'ї через це", – написала Катерина-Софія.



Ролик переглянули понад півтора мільйона людей, а реакція коментаторів виявилася по-справжньому безцінною: "Тобі дуже пощастило бути щасливою з матір'ю, яка підтримує тебе. Дуже рада за тебе". "Цей ролик зробив мене такою щасливою. Вітаю!", "Я дійсно пишаюся тобою" тощо.