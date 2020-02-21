Донька зробила для тата посібник з мемів, який варто прочитати всім дорослим

Меми та тренди в соцмережах змінюються настільки швидко, що часом за ними складно встежити навіть тим, хто проводить в інтернеті весь свій час. Ще складніше дорослим людям, які переважно тримаються осторонь від сучасної онлайн-культури.

Тому донька-підліток вирішила подарувала батькові книгу, що допоможе йому розібратися у сучасних мемах, які користуються шаленою популярністю в інтернеті. Письменник Джон Ейкафф похвалився новим посібником у своєму інстаграмі.

Цікаво! Найпопулярніші меми десятиліття

Дівчинка на ім'я Лу своїми руками написала гайд по сучасній інтернет-культурі і назвала його "Новий рік – нові меми".

Зміст книги відразу дав письменнику зрозуміти, з чим йому доведеться зіткнутися. Інструкція складається з 7 частин: "Фрази, які треба знати", "Меми, які треба знати", "Мої улюблені меми", "Спеціальне пояснення про TikTok", "Важливі персонажі і стереотипи", "Нові фрази" і "Нові меми і тренди".

Зокрема в "мемах, які треба знати" американка пояснила, чому в інтернеті популярно фото яйця, навіщо жінки кричать на кота і що не так з "Зоною-51". А серед необхідних фраз виявилася: "Окей, бумер".

Фото посібника по мемах:



Дівчина пояснила виданню Today свою ідею: "Батько може відстати від сучасних мемів, тому що ця культура швидко змінюється". Робота над книжкою тривала кілька тижнів.

До посібника з мемів дівчинка також додала сторінку "про автора", де вона написала інформацію про себе. Зокрема, донька письменника похвалилася одним із своїх найбільших досягнень – крім того, що вона грає на музичному інструменті та є учасницею команди з плавання, вона має вірусний ролик у TikTok, що набрав 465 тисяч переглядів.



Лу Ейкафф зробила для тат книгу з мемів