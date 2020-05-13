Доньки відтворили фото з молодості своїх мам: милі світлини, які вражають неймовірною схожістю

Коли народжуються діти, часто люди в один голос починають стверджувати, що новонароджена малеча "вилита" мама (або тато). Звичайно, багато людей дійсно схожі між собою, але абсолютно точну копію зустріти складно. Однак, декілька дівчат поділилися світлинами, на яких вони виглядають як клони своїх мам.

Більшість країн світу відзначили День матері в цю неділю, 10 травня, тому видання Bored Panda відшукали найкращі фото дівчат, які відтворювали фото своїх матерів до свята.

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Лише гляньте на ці світлини, які показують по-справжньому сильну ДНК між мамою та дитиною. Схожість між ними просто вражає. До того ж, дівчата навіть підшукали схоже вбрання, яке було на фото у їхніх батьків.

Дивіться фото, які вражають схожістю доньок на своїх мам: