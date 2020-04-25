Дослідження показали суттєві переваги у вихованні дітей самотніми матерями: деталі

Раніше залишатися самотньою жінкою вважалося дивно і соромно. Проте у сучасному світі все більше жінок вирішують стати одинокими мамами. До того ж, дослідження підтверджують, що виховання дітей одинокими матері має більше переваг, ніж виховання дітей у повній сім’ї.

Опитування американського дослідницького центру Pew виявило, що громадськість все менше переконана, що шлюб та сім'я є найвищим пріоритетом для суспільства, пише Yourtango.

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Навпаки, більше половини американців вважають, що одруження та народження дітей не дуже важливі для дорослих людей. До того ж, жінки почали частіше ставати самотніми матерями (зазвичай через донорство сперми).



Виховання дитини самотньою жінкою / Фото Sovetclub

Так, одинокі старші жінки за останні роки були єдиною демографічною групою, де самотнє материнство зросло. Народження дітей збільшилося на 48 % незаміжніми жінками віком від 35 до 39 років, та на 29 % – жінками віком від 40 до 44 років.

Зараз жінки часто приймають рішення стати мамами, незважаючи на відсутність відданого партнера. Суспільство підтримує цю ідею більше, ніж в попередні роки. До того ж, є кілька дивовижних переваг народження дітей старшими жінками, незалежно від того, є вони одинокими чи ні.

Переваги у народженні дітей старшими жінками

Багато досліджень підтверджують переваги старшого материнства. Зокрема, одне дослідження показало, що діти старших матерів мали менше поведінкових, соціальних та емоційних проблем, ніж діти молодших матерів. Інші дослідження показали, що старші матері жили довше і мали розумніших дітей.

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А дослідження, яке порівнювало життя дітей, які виростають у будинку за одинокою матір'ю, та дітей з сімей з двома батьками, не виявило відмінностей у стосунках батьків та дитини чи розвитку малечі.

Окрім того, деякі дослідження показують, що одинокі дорослі люди стають здоровішими. Адже жінки, які одружилися, набирали більше ваги і вживали більше алкоголю, ніж ті, хто залишився самотнім.