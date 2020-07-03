Хвилювання на першому побаченні може привести до певних незграбних моментів, які змусять вас червоніти. Але будь-хто може допустити помилку на першому знайомстві, тож завжди можна все виправити та отримати другий шанс.

Люди не приховують незручних ситуацій на перших побаченнях. Так, хтось "захрюкав", сміючись, інший – впав з стільця, третій – випадковим коментарем образив людину, і таких прикладів є безліч, пише Yourtango.

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Але варто бути чесним з собою. В таку ситуацію може потрапити будь-яка людина. Тож, можна це виправити. Як отримати другий шанс на побачення – читайте у матеріалі.

Як отримати другий шанс після жахливого першого побачення

Просто відпустіть це

Так, ви могли зіпсувати перше побачення. Але немає ідеальних людей і нормально зробити помилку. Натомість занепокоєння про те, що ви не можете це змінити чи виправити, викликатиме у вас тільки більший стрес.

Краще просто прийняти те, що сталося, визнати, що ви – недосконалі, і рухатися далі. Ваш партнер з побачення, якщо це вихована людина, не побачить в цьому нічого страшного і дасть вам другий шанс.

Смійтеся

Ви повинні визнати, що є кілька хороших історій про неприємності на першому побаченні. До того ж, якась кумедна історія з вашого знайомства – може стати вашою промовою на весіллі (якщо ви таки будете разом).



Посмійтеся з незграбності партнера, але не образьте цим / Фото Bodo

Навіть момент збентеження може допомогти вас побачити вразливу людину, в яку ви закохаєтеся. Тож, просто посмійтеся з цієї ситуації в даний момент або вже після побачення.

Прийміть ваші недоліки

Прийміть себе і перефразуйте те, що трапилося, в щось позитивне. Адже у стосунках всі цінують людей, які не є досконалими. Напевно, ви б хотіли закохатися в того, хто бачить вас такими, якими ви є.

І такий високий ступінь самоприйняття допоможе вам зацікавити того партнерів, який не засуджуватиме, прийматиме вас і співчуватиме.

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Спробуйте "переграти" ситуацію

Якщо ви хочете отримати другий шанс, то попросіть про це. Не треба одразу втікати з побачення та наступні кілька тижнів ховатися вдома через невдале побачення.

Знайомства можуть бути складними. Якщо ви хочете пережити це, ви повинні стояти на своєму з мужністю. Не бійтеся ще раз запросити людину на побачення.

Пам'ятайте, що ви людина, як і всі інші. Погане перше побачення може стати не лише джерелом приниження, а моментом гумору або створенням дружніх відносин між двома людьми. Це лише ваш черговий досвід. А можливо, ваша незграбність на першому побаченні ще більше приваблюватиме другу половинку.