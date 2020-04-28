Дружина створила прибутковий бізнес, надихнувшись подарунком чоловіка: цікава історія успіху

Кілька років тому чоловік подарував Кейт Грінхолт баночку, наповнену романтичними ідеями для побачень. Дружині ця ідея настільки сподобалася, що вона перетворила її на прибутковий бізнес, який приносить понад 10 мільйонів гривень.

Їхня ідея бізнесу виявилася досить вдалою, адже для більшості пар побачення – це ідеальна можливість провести вечір, будучи поруч з другою половинкою, пише The Sun.

Цікаво! Сімейний бізнес вдома: ідеї для відкриття власної справи з мінімальним вкладенням

Як виникла ідея бізнесу

У 2014 році Джон подарував своїй дружині Кейт скляну баночку, наповнену понад 70 герметичних конвертів. На кожному з них була написана якась ідея для побачення: починаючи від романтичної прогулянки під час заходу сонця та романтичного вечора під улюблені пісні.



Подарунок Кейт від чоловіка / Фото The Sun

Тоді однією з перших рукописних записок, яку витягнула Кейт, було "купити один одному подарунок у розмірі 10 фунтів стерлінгів". За ці гроші Джон придбав домен в інтернеті, на якому вона могла б вести блог про свої побачення.

Дівчина, працювавши на той час графічним дизайнером, загорілася такою ідеєю, коли її друзі сказали, що їм сподобався романтичний подарунок від Джона, але вони не мають часу та уяви, щоб придумати стільки ідей.

Як все починалося

Тож, вражена від такого неймовірного подарунку та помітивши реакцію її знайомих, Кейт вирішила почати продавати персоналізовані версії своїх побачень у банці. Тепер через шість років їхній бізнес отримує понад 10 мільйонів гривень (близько 300 000 фунтів стерлінгів) в рік.

Розроблення бізнес-плану розпочалося під час декретної відпустки Кейт – вона почала досліджувати витрати на друк і шукати ідеї для етикетки на невеликі коробочки.

Важливо! Який сімейний бізнес відкрити: 5 прибуткових ідей

"Тоді ми створили два варіанти – варіант такого подарунку з записками, які описували класні та цікаві побачення, та варіант з певним кольором і категорією, яка стосувалася особливої дати пари та могла допомогти спланувати цей день» - розповіла жінка.

Спочатку пара продавала свої товари друзям та родині через блог, який Джон створив для Кейт.

Для нашого першого замовлення ми створили 100 коробок, вартість яких становить 25 фунтів стерлінгів (близько 800 гривень), і були в захваті, коли вони всі розпродалися перед Різдвом,

– сказала жінка.

Зараз цих коробочок пара продає набагато більше. Тому сім’я покинула свої роботи, аби присвятити весь час бізнесу.



Так виглядають їхні подарункові коробочки / Фото The Sun

Кейт стверджує, що успіх бізнесу – це не лише фінансовий прибуток, адже їхні клієнти надсилають вдячні відгуки, що такі подарунки змогли їх зблизити з другою половинкою.

"Що насправді прекрасне, то це відгуки, які ми отримуємо від пар, які позначають нас в інстаграмі і діляться фотографіями наших карток", – додала вона.

Поради від Кеті для починаючих бізнесменів:

Повірте в свою ідею

Щоб досягти успіху, вам потрібно буде віддати себе. Будьте готові працювати понаднормово, вечорами та захоплюйтесь своїм бізнесом. І пам’ятайте, що швидко розбагатіти не вийде.

Знайте свої сильні сторони

Визначте власні ролі в бізнесі і дотримуйтесь їх. Це стосується щоденних завдань та завдань адміністратора / бухгалтера тощо. Також знайте свої слабкі сторони, адже ви не можете бути хорошими у всьому.

Знайдіть хобі, якщо у вас з партнером спільний бізнес

Знайдіть вільний час, щоб займатися своїми улюбленими заняттям – хобі, спортом, зустріч з друзями тощо. Ви не можете бути 24/7 на роботі чи поруч з коханим.