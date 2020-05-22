Два хлопчики під час гри знайшли золоті злитки

Коли у Франції оголосили карантин одна сім’я вирішила поїхати з Парижа у свій заміський будинок у невеликому містечку Вандом, щоб провести ізоляцію там. І згодом виявилося, що це була хороша ідея, адже діти пари знайшли в будинку два злитки золота вартістю у 100 тисяч євро.

60-річний бізнесмен і його дружина захотіли провести карантин з дітьми в містечку посеред природи, пише видання ВВС.Україна.

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І звичайно ж, малеча захотіла погратися. Два брати, яким ще немає і 10 років, вирішили побудувати в саду будиночок з гілок та простирадел. Вони попросили на це дозволу у батьків, і тато порадив їм пошукати простирадла у кімнаті, в якій колись жила їхня бабуся.

І коли хлопчики діставали необхідні речі з бабусиної шафи, то звідти випали два важких предмети. Але вони не звернули на них особливої уваги й поклали на місце. Згодом діти все таки розповіли татові про цю знахідку.



Свідоцтво про купівлю золотих злитків / Фото Rouillac Auctioneers

Як розповів чоловік, він попросив їх принести ці предмети. Хоча спершу батько подумав, що йдеться про підставки для ножів, які належали їхній бабусі. Проте він побачив перед собою два золоті злитки, вагою по 1 кілограм кожен.

Золото вже виставлені на продаж в місцевому аукціонному домі. Оціночна вартість – 40 тисяч євро за штуку. Але оскільки золото постійно дорожчає через пандемію, загальна ціна може скласти 100 тисяч євро. Відомо, що бабуся хлопчиків придбала ці зливки у 1967 році – навіть є свідоцтво, яке підтверджує законність покупки.

Додамо, що хлопчики взяли з батька слово, що він їм теж виділить частину грошей за знахідку, бо малюки хочуть басейн.