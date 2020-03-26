Два питання допоможуть визначити, чи довго триватиме ваш шлюб: дослідження

Якщо ви вже одружені, то сподіваєтеся, що ваш шлюб триватиме вічно, але часто подружні пари проживають разом лише кілька років. Вчені заявили, що два питання допоможуть вам визначити, як довго триватиме ваш шлюб.

У новому дослідженні університету Вірджинії вчені поставили ці два питання понад чотирьом тисячам пар і згодом перевірили цю інформацію через шість років.

Цікаво! Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога

Ось ці питання:

Наскільки ви щасливі у своєму шлюбі по відношенню до того, наскільки ви були б щасливі, якби не були одружені?

Як ви думаєте, що ваш чоловік/дружина відповів/ла на це питання?

Ті, хто сказав, що вони без шлюбу будуть не менш щасливі, розійшлися протягом цих шести років. Чому? Через те, що один з закоханих розумів, що його/її партнер не дуже щасливий в шлюбі, або ж якщо подружжя завищувало щастя своїх партнерів.

Лише близько 40% точно знали, як відповіли їхні кохані на питання.

"Ідея кохання тут полягає в тому, що ти отримуєш певне щастя від свого чоловіка/дружини, просто будучи одруженим. Наприклад, я можу погодитися робити більше домашніх справ, що дещо зменшує моє особисте щастя, але я отримую якесь компенсаційне щастя, просто знаючи, що це радує мого партнера", – сказав дослідник.