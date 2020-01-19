Дворічна дівчинка подружилася з маленьким поросятком: чарівні фото

Дворічна дівчинка Ліббі потоваришувала з дуже милим 3-місячним поросятком на ім’я Перл. Прийомна мама дитини Ліндсі, яка працює фотографом, зробила неймовірні фото їхньої дружби.

Світлини жінка опублікувала у своєму інстаграмі.

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Ліндсі розповіла, чому її донька почала дружити з тваринкою. "У дитинстві я сама вирощувала зайчиків, овець і кіз, а також собак і котів. Я люблю доглядати за тваринами та їх малюками», – сказала вона.

Після того, як моя донька потоваришувала зі свинкою, ми почали все більше їх досліджувати і вирішили, що ці тварини нам чудово підходять. Ми знали, що це трохи ризиковано, але нас це так захопило, що Перл стала частиною нашого життя,

– відповіла Ліндсі.

Дивіться чарівні фото 2-річної дівчинки з поросятком:



Ця фотосесія була зроблена декілька років тому і зараз Ліббі продовжує захоплюватися різними тваринами. Вона подружилася також з собачками, котиками, кроликами та іншими.