Дзвінок та обід: тато вигадав крутий спосіб, як змусити дітей вчитися вдома – веселе відео

Батько трьох дітей Джейсон Прехтер вигадав кілька ідей, як заохотити дітей до домашнього навчання. У веселому відео він показав власну версію ранкових оголошень, які діти зазвичай мали у школі, і це виглядає круто.

Чоловік завантажив на телефон звук шкільного дзвінка перед уроком, пише Popsugar.

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Після цього він стає на сходи та голосно озвучує оголошення. І знаєте, яка найкраща частина його виступу? Вибір обіду після навчання, який діти слухають з задоволенням.

"Сьогодні на обід у нас будуть хот-доги або курячі нагетси, а також на ваш вибір овочі та фрукти. Для дорослих буде відкритий бар з різноманітними білими винами з Каліфорнії", – сказав він у гучновомець.

Дивіться відео, як тато зацікавлює дітей до навчання:



Окрім того, він нагадує дітям про миття рук та про те, що не варто торкатися обличчя протягом дня. "Якщо ви не послухаєте свого вчителя, ваш карантин триватиме у вашій кімнаті", – додає тато на відео.