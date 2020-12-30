Family look: кілька новорічних образів для всієї сім'ї, які сподобаються кожному

Напередодні Нового року можна не лише згадати про старі сімейні традиції, але і започаткувати нові. До прикладу, загальний look для всіх членів сім'ї підкреслить вашу прив'язаність і зробить рідних дуже стильними.

Якщо вашого чоловіка тяжко вмовити одягти хоча б светр з оленями – не переживайте, адже є варіанти, які точно сподобаються і йому, і дітям.

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Надихатися сімейними образами можна по-різному: найяскравіші образи вибирають матусі Кардаш'ян, а Insta-блогери влаштовують тематичні фотосесії. Нижче добірка найцікавіших, миліших і симпатичніших Family look на Новий рік 2020.



Одяг в клітинку завжди актуальний / Фото Pinterest

Найважливіше у підтриманні образу всім а членами родини – це відповідні кольори. Тип чи вигляд одягу не так звертає увагу, як однаковий колір. Актуальними для новорічних свят є червоний, рожевий та білий кольори.



Червоні та білі кольори пасують до свят / Фото Pinterest

Також популярним є нюдовий колір, який чудово пасує до білих гольфів чи рубашок. Так, батьки можуть бути у костюмах, а на доньку одягнути сукню відповідного кольору.



Сімейні образи виглядають гармонійно / Фото Pinterest

Безпрограшними варіантами є і одяг новорічної тематики, на яких зображені сніговики, олені, Діди Морози, печиво, сніжинки тощо. Якщо таке вбрання у однакових кольорах, то це точно зачарує оточуючих.

Дуже елегантно виглядає, коли мама одягає однакові сукні з донькою. Це буде гарно навіть у звичайний день.



Однакові сукні у мами і доньки є актуальним на свята / Фото Pinterest

Ще кілька сімейний образів від відомих людей, які зачаровують: фото Pinterest