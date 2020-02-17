Фермер оригінально зробив пропозицію дівчині: його ідея потрапила на Google Maps

Якщо вам здається, що фермери далеко не романтики, то ця історія кохання доведе вам зворотнє. Так, напередодні Дня Святого Валентина на картах Google з'явилася пропозиція 32-річного німця Стефана Шварца, яку він зробив коханій ще в травні 2019 року.

Оригінальна ідея пропозиції. Фермер витратив багато часу, щоб правильно посіяти кукурудзу, яка мала прорости фразою "Ти вийдеш за мене?", передає видання New York Post.

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В нього це вийшло і його кохана побачила цю фразу, коли пара пролетіла на безпілотнику над полем. Це був справжній сюрприз для обраниці німця, тому дівчина сказала "так", не думаючи ні хвилини.

Як його ідея з'явилася на Google картах? Хоч пропозицію фермер зробив 9 місяців тому, популярною пара стала тільки зараз, коли цей напис зафіксували Google Карти. Закохані дізналися від тітки, що цей романтичний жест потрапив на супутник.



Пропозиція фермера з'явилася на Goofle Maps / Фото nypost

Тепер про щасливу пару пишуть в ЗМІ і всі з нетерпінням чекають їхнього весілля, яке точно буде не менш романтичним.