За час карантину багато людей перейшли на дистанційну роботу та влаштували офіс в своєму будинку. Але невесело тепер тим людям, які мають дітей, адже малечі постійно потрібна увага. Тож, ми підготували для вас кумедні світлини, аби показати, як батьки з дітьми намагаються працювати з дому.

Робочий день у батьків зараз точно змінився, порівняно з тим, коли вони працювали з офісу, пише видання Popsugar.

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І хоча це може здаватися веселим для когось, але насправді провести цілий день з дітьми – це тяжко та дуже втомлює. Особливо, коли ви ще й повинні працювати. Але батьки часом є справжніми супергероями, адже в них вдається поєднувати ці дві важливі речі.

На фото видно, як діти-колеги беруть участь у робочих зустрічах мами, граються іграшками на робочому столі тата або просто дрімають на руках у батьків, поки ті спокійно працюють.

Тож, дивіться нижче, як деякі батьки намагаються впоратися зі своєю малечею та важливою роботою на карантині. Ці світлини дуже веселі.

Дивіться фото батьків з карантину, як їм допомагають у роботі дітки: